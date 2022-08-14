Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! “Abla, Göğüslerinin Ucu Gözüküyor!” Cesaret, Fizik, Çekicilik… Alev Alev Yaktı, Yıktı!

Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de alan Melis Sezen, Bali paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. İç çamaşırı giymeden paylaşımlar yapan Melis Sezen’in bu halleri milyonları ikiye bölmüştü. Kimi çok beğenmişti, kimi ise aşırı açık bulmuştu. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?

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