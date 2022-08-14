Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Minicik Şortuyla Yine Yaptı Yapacağını! “Abla, Göğüslerinin Ucu Gözüküyor!” Cesaret, Fizik, Çekicilik… Alev Alev Yaktı, Yıktı!
Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem boyunca izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in minicik şortuyla yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü! Hayranlarından tepki alan Melis Sezen’in bu hallerine bir takipçisi ise “Abla göğüslerinin ucu gözüküyor” yorumlarında bulundu. Cesaret, çekicilik, fizik ve sempatik oluşunu gösteren Melis Sezen resmen alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de alan Melis Sezen, Bali paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. İç çamaşırı giymeden paylaşımlar yapan Melis Sezen’in bu halleri milyonları ikiye bölmüştü. Kimi çok beğenmişti, kimi ise aşırı açık bulmuştu. Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.