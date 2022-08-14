Arka Sokaklar Dizisinin Çekimleri Komple İptal Edildi! Setten Gelen Ölüm Haberi Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki…

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Haziran ayı gibi ekranlara gelmişti. Yeni sezon için çalışmalara başlayacak olan Arka Sokaklar dizisinden gelen ölüm haberi yürekleri sızlattı. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, ilk kez acısını sevenleriyle paylaştı! İşte merak edilenler…

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