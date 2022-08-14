Arka Sokaklar Dizisinin Çekimleri Komple İptal Edildi! Setten Gelen Ölüm Haberi Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki…
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon çekimleri iptal edildi! Sette yer alan oyunculardan biri olan Özgür Ozan cephesinden gelen ölüm haberi herkesi şok içerisinde bıraktı. Yürekleri sızım sızım sızlatan Özgür Ozan, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! İşte merak edilenler…
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Haziran ayı gibi ekranlara gelmişti. Yeni sezon için çalışmalara başlayacak olan Arka Sokaklar dizisinden gelen ölüm haberi yürekleri sızlattı. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, ilk kez acısını sevenleriyle paylaştı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.