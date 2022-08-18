Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…

Tarım kredi market beklenen dev indirimi bugün başlatıyor. 30 farklı ürün çeşidinde geçerli olacak indirim için raflar yeniden donatıldı. Demirbaş gıda kategorisinde yer alan un, şeker, tuz, yağ gibi 30 farklı ürün piyasa değerinin altında satışa sunulacak. Marketler arası rekabeti artıracak olan bu yeni hamle ile evlerin bereketi artacak.

18 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…

Vita Bitkisel Yağ 2 litre: 98,90 TL

TKK Mısır Yağı 5 litre: 189 TL

TK Anadolu Ayçiçek Yağı 5 litre: 146,90 TL

TK Ayçiçek Yağı 2 litre: 64,90 TL

TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 1 litre: 54,90 TL

TK Anadolu Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 66 TL

TK Anadolu Naturel Sızma Zeytinyağı 2 litre: 117,90 TL

TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 2 litre: 107,90 TL

TK Riviera Zeytinyağı 2 litre: 139,90 TL

TK Sızma Zeytinyağı 2 litre: 180 TL

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