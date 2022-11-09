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09 Kas 2022 - 11:43

Arka Sokaklar Dizisinin Pınar’ı Milyonların Ağzını Açık Bıraktı! Aldığı Radikal Karar İle Bambaşka Biri Oldu! Rıza Baba Görse Tanıyamaz; Pınar Aydın Kimdir, Nerede Yaşıyor?

Sesi ve güzelliğiyle ön plana çıkan Pınar Aydın'ın adı ilk kez Akademi Türkiye ile duyuldu. Sesinin güzelliği kadar oyunculuğu ile de popüler hale gelen Pınar Aydın ile ilgili son gelişmeler haberimizde...