09 Kas 2022 - 11:43
Arka Sokaklar Dizisinin Pınar’ı Milyonların Ağzını Açık Bıraktı! Aldığı Radikal Karar İle Bambaşka Biri Oldu! Rıza Baba Görse Tanıyamaz; Pınar Aydın Kimdir, Nerede Yaşıyor?
Sesi ve güzelliğiyle ön plana çıkan Pınar Aydın'ın adı ilk kez Akademi Türkiye ile duyuldu. Sesinin güzelliği kadar oyunculuğu ile de popüler hale gelen Pınar Aydın ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Sesi ve güzelliğiyle ön plana çıkan Pınar Aydın'ın adı ilk kez Akademi Türkiye ile duyuldu. Sesinin güzelliği kadar oyunculuğu ile de popüler hale gelen Pınar Aydın, şöhreti Arka Sokaklar dizisi ile yakaladı. Onun son halini görenlerse şaşkınlığını gizleyemedi.
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09 Kas 2022 - 11:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.