- 15 Ağu 2022 - 14:13 G: 15 Ağu 2022 - 14:19

Arka Sokaklar Dizisinin Pınar’ı Milyonların Ağzını Açık Bıraktı! Artık Rıza Baba Görse Tanıyamaz; Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Sesi ve güzelliğiyle ön plana çıkan Pınar Aydın'ın adı ilk kez Akademi Türkiye ile duyuldu. Sesinin güzelliği kadar oyunculuğu ile de popüler hale gelen Pınar Aydın ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Sesi ve güzelliğiyle ön plana çıkan Pınar Aydın'ın adı ilk kez Akademi Türkiye ile duyuldu. Sesinin güzelliği kadar oyunculuğu ile de popüler hale gelen Pınar Aydın, şöhreti Arka Sokaklar dizisi ile yakaladı. Onun son halini görenlerse şaşkınlığını gizleyemedi.

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15 Ağu 2022 - 14:13 - Magazin

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