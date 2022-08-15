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15 Ağu 2022 - 14:47

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı “Yine” Evleniyor! Düğününe Ait Tüm Detaylar Ortaya Çıktı; Servet Harcayıp… “Bu Kadarı da Şov Değil Mi?”

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in “Yine” evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde defalarca kez evlilik yaşayan Hilal Altınbilek’in düğününe ait tüm detayları ortaya çıkınca sevenleri şok içerisinde kaldı! Dünyanın en güzel düğününü yapmaya karar veren Hilal Altınbilek’in düğününün detaylarını duyanlar ise “Bu kadarı da şov değil mi?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…