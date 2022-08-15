Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı “Yine” Evleniyor! Düğününe Ait Tüm Detaylar Ortaya Çıktı; Servet Harcayıp… “Bu Kadarı da Şov Değil Mi?”
ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in “Yine” evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde defalarca kez evlilik yaşayan Hilal Altınbilek’in düğününe ait tüm detayları ortaya çıkınca sevenleri şok içerisinde kaldı! Dünyanın en güzel düğününü yapmaya karar veren Hilal Altınbilek’in düğününün detaylarını duyanlar ise “Bu kadarı da şov değil mi?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde alan Hilal Altınbilek, hem en yakın arkadaşlarıyla hem de sevgilisi Metin Hara’yla yaz aylarını dolu dolu geçirmişti. Dizinin yorgunluğunu; deniz, kum ve güneşle çıkaran Hilal Altınbilek, tatil pozlarıyla bunu desteklemişti. Güzel oyuncunun yakın zamanda dünya evine gireceği biliniyordu ama ne zaman evleneceği bilinmiyordu! Şimdiyse tüm detaylar ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.