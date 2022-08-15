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15 Ağu 2022 - 14:42

Nurgül Yeşilçay Derin Dekolteli Elbisesiyle Kıvraklığını Kanıtladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu! Düğünden Öyle Görüntüleri Sızdı Ki…

Bir dönemin popüler dizilerinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay yeğeninin düğününde tüm kurtlarını döktü. Düğünden bolca video ve fotoğraf paylaşan Nurgül Yeşilçay ile ilgili detaylar haberimizde...