15 Ağu 2022 - 14:42 Güncelleme: 15 Ağu 2022 - 14:56
Nurgül Yeşilçay Derin Dekolteli Elbisesiyle Kıvraklığını Kanıtladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu! Düğünden Öyle Görüntüleri Sızdı Ki…
Bir dönemin popüler dizilerinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay yeğeninin düğününde tüm kurtlarını döktü. Düğünden bolca video ve fotoğraf paylaşan Nurgül Yeşilçay ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir dönemin popüler dizilerinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay yeğeninin düğününde tüm kurtlarını döktü. Hop oturup hop kalkan oyuncu güzelliği ile de büyüledi.
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15 Ağu 2022 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.