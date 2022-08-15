- 15 Ağu 2022 - 16:36

A101 Market’ten Müjde! Deterjanlardan Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! Hepsi 24,95 TL, 29,95 TL 44,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Bomba Kampanyayı Görenler Soluğu A101’de Alıyor!

Alışveriş denilince ilk akla gelen marketlerden biri olan A101 inanılmaz indirimlere devam ediyor. Diğer zincir marketlere inat fiyatları yarıya indiren A101’in yayınladığı yeni kampanya ürünleri ve indirimli fiyatlar ise şu şekilde…

Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kurlar nedeni ile baş gösteren ekonomik problemler dolayısı ile birçok üründe alışılmadık etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Birbiri arkasına gelen zamlar akaryakıttan gıdaya, giyimden elektroniğe kadar hemen hemen her üründe görülürken yaşanan zamlar vatandaşları zor durumda bırakmakta. Zamların ise en çok hissedildiği alanlardan biri de temizlik ürünleri. Özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde yaşanan zamlar ise vatandaşları en çok zorlayan konulardan. Bu ürünlerden biri olan tuvalet kâğıdı ve deterjan fiyatları ise can sıkmaya devam ederken A101 market müşterilerini düşünerek temizlik ve gıda ürünlerinde indirime gitti. İşte A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

15 Ağu 2022 - 16:36 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar İnanılmaz İndirimler! İşte Görenlerin Akıllarını Oynattığı Tarım Kredi Market Aktüeli! mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar İnanılmaz İndirimler! İşte Görenlerin Akıllarını Oynattığı Tarım Kredi Market Aktüeli!
Tarım Kredi Market Durdurulamıyor! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynirlerinde Dev İndirim! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa Tarım Kredi Marketlere Gidiyor! mask
Tarım Kredi Market Durdurulamıyor! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynirlerinde Dev İndirim! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa Tarım Kredi Marketlere Gidiyor!
Tarım Kredi Marketin İndirimlerini Görenler Gözlerine İnanamadı! Yüzde 35 Düştü! Tuvalet Kağıdı 31 Lira, Ayçiçek Yağı 33 Lira, Un 11 Lira, Şeker 22 Lira Oldu! Raflar Boşalıyor! mask
Tarım Kredi Marketin İndirimlerini Görenler Gözlerine İnanamadı! Yüzde 35 Düştü! Tuvalet Kağıdı 31 Lira, Ayçiçek Yağı 33 Lira, Un 11 Lira, Şeker 22 Lira Oldu! Raflar Boşalıyor!
Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar! mask
Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!
BİM Market Yine Yaptı Yapacağını! Televizyonlardan Kulaklığa, Bardak Setlerinden Elektrikli Bisikletlere Kadar Dev İndirim Yağmuru! İşte İnanılmaz İndirimlerle Dolu Bim 19 Ağustos Aktüeli! mask
BİM Market Yine Yaptı Yapacağını! Televizyonlardan Kulaklığa, Bardak Setlerinden Elektrikli Bisikletlere Kadar Dev İndirim Yağmuru! İşte İnanılmaz İndirimlerle Dolu Bim 19 Ağustos Aktüeli!
Tarım Kredi Market (BUGÜN) Fiyatları Yarıya İndirdi! İşte Fiyatları Düşecek Ürünler ve İndirimin Geçerli Olacağı Tarihler! mask
Tarım Kredi Market (BUGÜN) Fiyatları Yarıya İndirdi! İşte Fiyatları Düşecek Ürünler ve İndirimin Geçerli Olacağı Tarihler!
A101’den İnanılmaz Kampanya! Kamp Sandalyeleri, Cep Telefonları, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! İşte Muazzam İndirimler İle Dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli! mask
A101’den İnanılmaz Kampanya! Kamp Sandalyeleri, Cep Telefonları, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! İşte Muazzam İndirimler İle Dolu A101 18 Ağustos 2022 Aktüeli!
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür! mask
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
ŞOK Market’ten Müjde! Televizyon, Su Sebili ve Beyaz Eşyalar ’da Dev İndirim! Şok 13 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! İşte İndirim Dolu Şok 13 Ağustos Aktüeli! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Televizyon, Su Sebili ve Beyaz Eşyalar ’da Dev İndirim! Şok 13 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! İşte İndirim Dolu Şok 13 Ağustos Aktüeli!
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak! mask
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! mask
YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Elektronik İzleme Sistemi Dünyaya Örnek Oldu... mask
Elektronik İzleme Sistemi Dünyaya Örnek Oldu...
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar İnanılmaz İndirimler! İşte Görenlerin Akıllarını Oynattığı Tarım Kredi Market Aktüeli! mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar İnanılmaz İndirimler! İşte Görenlerin Akıllarını Oynattığı Tarım Kredi Market Aktüeli!
Tarım Kredi Market Durdurulamıyor! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynirlerinde Dev İndirim! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa Tarım Kredi Marketlere Gidiyor! mask
Tarım Kredi Market Durdurulamıyor! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynirlerinde Dev İndirim! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa Tarım Kredi Marketlere Gidiyor!
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirimi Pazartesi (BUGÜN) Başlıyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 15 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirimi Pazartesi (BUGÜN) Başlıyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 15 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…
Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar! mask
Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!
BİM Market Yine Yaptı Yapacağını! Televizyonlardan Kulaklığa, Bardak Setlerinden Elektrikli Bisikletlere Kadar Dev İndirim Yağmuru! İşte İnanılmaz İndirimlerle Dolu Bim 19 Ağustos Aktüeli! mask
BİM Market Yine Yaptı Yapacağını! Televizyonlardan Kulaklığa, Bardak Setlerinden Elektrikli Bisikletlere Kadar Dev İndirim Yağmuru! İşte İnanılmaz İndirimlerle Dolu Bim 19 Ağustos Aktüeli!
Tarım Kredi Market Dev İndirimi (BUGÜN) Başlattı! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 15 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları mask
Tarım Kredi Market Dev İndirimi (BUGÜN) Başlattı! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 15 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları
Ankara – Yozgat – Sivas Hızlı Tren Test Sürüşleri Tamamlandı! Ankara-Sivas hızlı tren Ne Zaman Açılacak 2022? Ankara-Yozgat - Sivas hızlı Tren Kaç Saat Olacak? mask
Ankara – Yozgat – Sivas Hızlı Tren Test Sürüşleri Tamamlandı! Ankara-Sivas hızlı tren Ne Zaman Açılacak 2022? Ankara-Yozgat - Sivas hızlı Tren Kaç Saat Olacak?
Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi… mask
Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101 Market’ten Müjde! Deterjanlardan Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! Hepsi 24,95 TL, 29,95 TL 44,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Bomba Kampanyayı Görenler Soluğu A101’de Alıyor! mask
A101 Market’ten Müjde! Deterjanlardan Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! Hepsi 24,95 TL, 29,95 TL 44,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Bomba Kampanyayı Görenler Soluğu A101’de Alıyor!
Serenay Sarıkaya’dan Hayranlarını Titreten Haber! Açıklaması Herkesi Şok Etti; Umut Evirgen’le Ön Balayı Yapmıştı… “Yok Artık!” mask
Serenay Sarıkaya’dan Hayranlarını Titreten Haber! Açıklaması Herkesi Şok Etti; Umut Evirgen’le Ön Balayı Yapmıştı… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasında Tüyler Ürperten Anlar! Somer Şef’in Dudaklarından Dökülenler O İsmi Salya Sümük Ağlattı! Gözyaşları… mask
Masterchef Yarışmasında Tüyler Ürperten Anlar! Somer Şef’in Dudaklarından Dökülenler O İsmi Salya Sümük Ağlattı! Gözyaşları…
Mahkum Dizisine Bomba Oyuncu Survivor’dan Geliyor! Yeni Sezon Anlaşmaları Tam Bölüm Başına Öyle Bir Ücret Alacak Ki… “Yok Artık!” mask
Mahkum Dizisine Bomba Oyuncu Survivor’dan Geliyor! Yeni Sezon Anlaşmaları Tam Bölüm Başına Öyle Bir Ücret Alacak Ki… “Yok Artık!”
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar İnanılmaz İndirimler! İşte Görenlerin Akıllarını Oynattığı Tarım Kredi Market Aktüeli! mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Yayınladığı Aktüel Tüm İndirim Haberlerini Yıktı Geçti! Zeytinyağlarından Bulgura, Şekerden Salça Çeşitlerine Kadar İnanılmaz İndirimler! İşte Görenlerin Akıllarını Oynattığı Tarım Kredi Market Aktüeli!
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Çekildi! Bir Yandan Şefle Bir Yandan Halk! “İnşallah Evinden İzler!” Acun Ilıcalı’yla Birbirine Girdiği Konuşuluyordu… mask
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Çekildi! Bir Yandan Şefle Bir Yandan Halk! “İnşallah Evinden İzler!” Acun Ilıcalı’yla Birbirine Girdiği Konuşuluyordu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL