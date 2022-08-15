A101 Market’ten Müjde! Deterjanlardan Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! Hepsi 24,95 TL, 29,95 TL 44,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Bomba Kampanyayı Görenler Soluğu A101’de Alıyor!
Alışveriş denilince ilk akla gelen marketlerden biri olan A101 inanılmaz indirimlere devam ediyor. Diğer zincir marketlere inat fiyatları yarıya indiren A101’in yayınladığı yeni kampanya ürünleri ve indirimli fiyatlar ise şu şekilde…
Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kurlar nedeni ile baş gösteren ekonomik problemler dolayısı ile birçok üründe alışılmadık etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Birbiri arkasına gelen zamlar akaryakıttan gıdaya, giyimden elektroniğe kadar hemen hemen her üründe görülürken yaşanan zamlar vatandaşları zor durumda bırakmakta. Zamların ise en çok hissedildiği alanlardan biri de temizlik ürünleri. Özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde yaşanan zamlar ise vatandaşları en çok zorlayan konulardan. Bu ürünlerden biri olan tuvalet kâğıdı ve deterjan fiyatları ise can sıkmaya devam ederken A101 market müşterilerini düşünerek temizlik ve gıda ürünlerinde indirime gitti. İşte A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi
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15 Ağu 2022 - 16:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.