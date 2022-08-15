A101 Market’ten Müjde! Deterjanlardan Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirim! Hepsi 24,95 TL, 29,95 TL 44,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Bomba Kampanyayı Görenler Soluğu A101’de Alıyor!

Son zamanlarda yükselen enflasyon ve kurlar nedeni ile baş gösteren ekonomik problemler dolayısı ile birçok üründe alışılmadık etiket fiyatları görülmeye devam ediyor. Birbiri arkasına gelen zamlar akaryakıttan gıdaya, giyimden elektroniğe kadar hemen hemen her üründe görülürken yaşanan zamlar vatandaşları zor durumda bırakmakta. Zamların ise en çok hissedildiği alanlardan biri de temizlik ürünleri. Özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde yaşanan zamlar ise vatandaşları en çok zorlayan konulardan. Bu ürünlerden biri olan tuvalet kâğıdı ve deterjan fiyatları ise can sıkmaya devam ederken A101 market müşterilerini düşünerek temizlik ve gıda ürünlerinde indirime gitti. İşte A101’deki indirimli ürünler ve fiyat listesi

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