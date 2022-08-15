Masterchef Mehmet Şefin Oğlu İtirafıyla Kan Dondurdu! Meğer Mehmet Yalçınkaya Evdeyken… Bildiğiniz Ne Varsa Unutun; Her Şey İfşa Edildi!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında yıllardır şef olarak sevenlerinin karşısına çıkan Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu, öyle bir itirafta bulundu ki, görenin duyanın kanı dondu! Yarışmadaki agresif ve sinirli halleriyle tüyleri ürperten Mehmet Yalçınkaya hakkında ne biliniyorsanız unutun! Yapılan ifşalar sonrasında Mehmet Şefin evinde…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; hem yarışmacıların hem de izleyenlerin ürktüğü isimler arasında yerini alan Mehmet Yalçınkaya’nın aslında nasıl birisi olduğu en küçük oğlu tarafından ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.