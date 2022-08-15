Masterchef Mehmet Şefin Oğlu İtirafıyla Kan Dondurdu! Meğer Mehmet Yalçınkaya Evdeyken… Bildiğiniz Ne Varsa Unutun; Her Şey İfşa Edildi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; hem yarışmacıların hem de izleyenlerin ürktüğü isimler arasında yerini alan Mehmet Yalçınkaya’nın aslında nasıl birisi olduğu en küçük oğlu tarafından ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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