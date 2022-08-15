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15 Ağu 2022 - 17:41

Survivor Birsen’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı! Bacaklarıyla Şov Yaptı; İmaj Değişimiyle Defne Samyeli’ne Döndü! “Bu Ne Güzellik Kraliçem!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da çok kısa bir süre kalan ama akıllara güzelliğiyle kazınan Birsen Bekgöz’ün tatil pozları akılları başlardan aldı! Bacaklarıyla adeta şov yapan Birsen Bekgöz’ün bu halleri hayranlarından tam not aldı! İmaj değişimiyle artık Defne Samyeli’ne benzetilen Birsen Bekgöz, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte hayranlarından “Bu ne güzellik kraliçem” yorumlarını alan Birsen Bekgöz’ün paylaşımları…