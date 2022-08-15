Survivor Birsen’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı! Bacaklarıyla Şov Yaptı; İmaj Değişimiyle Defne Samyeli’ne Döndü! “Bu Ne Güzellik Kraliçem!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star’da çok kısa bir süre kalan ama akıllara güzelliğiyle kazınan Birsen Bekgöz’ün tatil pozları akılları başlardan aldı! Bacaklarıyla adeta şov yapan Birsen Bekgöz’ün bu halleri hayranlarından tam not aldı! İmaj değişimiyle artık Defne Samyeli’ne benzetilen Birsen Bekgöz, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte hayranlarından “Bu ne güzellik kraliçem” yorumlarını alan Birsen Bekgöz’ün paylaşımları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında çok kısa bir süre kalan Birsen Bekgöz, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmada duruşuyla ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Birsen Bekgöz’ün sosyal medya paylaşımları ise yürek hoplattı! Tatile çıktığını sosyal medya üzerinden duyuran Birsen Bekgöz’ün son paylaşımları herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.