Gönül Dağı Asuman’ın Kalça Dekolteli Elbisesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “15 Yaş Büyük Sevgilin Kızmasın!” Şezlonga Sere Serpe Uzanıp…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, kalça dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kasığına kadar açılan bir elbiseyle şezlonga sere serpe uzanan Hazal Çağlar’a sevenleri ise “15 yaş büyük sevgilin kızmasın” yorumlarını yaptılar! Gündemi sallayıp geçen Hazal Çağlar’ın bu halleri ise tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu için çekimleri başlamıştı. Dizinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde alan Hazal Çağlar, dizi çekimlerinin başlamasıyla birlikte Sivrihisar’da yeniden soluğu almıştı! Peki, güzel oyuncu Hazal Çağlar nasıl bir paylaşım yaparak tatilini noktaladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.