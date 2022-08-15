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15 Ağu 2022 - 17:58

Gönül Dağı Asuman’ın Kalça Dekolteli Elbisesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “15 Yaş Büyük Sevgilin Kızmasın!” Şezlonga Sere Serpe Uzanıp…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, kalça dekolteli elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kasığına kadar açılan bir elbiseyle şezlonga sere serpe uzanan Hazal Çağlar’a sevenleri ise “15 yaş büyük sevgilin kızmasın” yorumlarını yaptılar! Gündemi sallayıp geçen Hazal Çağlar’ın bu halleri ise tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…