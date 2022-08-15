Şeyma Subaşı’nın Kucak Pozu Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Özel Uçakta Meedo’nun Üzerine Çıkıp… Önce Dudaktan Öptü, Sonra… “Hiç Utanma Kalmadı!”
Şeyma Subaşı, yine yaptı yapacağını! Kucak pozuyla sosyal medyayı ayağa kaldıran Şeyma Subaşı, özel uçakta sevgilisi Meedo’nun üzerine çıkıp, herkesi şok içerisinde bıraktı! Dudaktan öptüğü pozlarından hemen sonra bir de böyle bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı’na “Hiç utanma kalmadı” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı evliyken ilişki yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. 8 – 9 yıl boyunca aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirmişti. 7 yaşındaki kızları Melisa Ilıcalı yüzünden nafaka davası yaşadıkları konuşulurken; Şeyma Subaşı’nın biricik sevgilisiyle vermiş olduğu kucak kucağa pozlar ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.