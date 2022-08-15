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15 Ağu 2022 - 21:44

Şeyma Subaşı’nın Kucak Pozu Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Özel Uçakta Meedo’nun Üzerine Çıkıp… Önce Dudaktan Öptü, Sonra… “Hiç Utanma Kalmadı!”

Şeyma Subaşı, yine yaptı yapacağını! Kucak pozuyla sosyal medyayı ayağa kaldıran Şeyma Subaşı, özel uçakta sevgilisi Meedo’nun üzerine çıkıp, herkesi şok içerisinde bıraktı! Dudaktan öptüğü pozlarından hemen sonra bir de böyle bir paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı’na “Hiç utanma kalmadı” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…