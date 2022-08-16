Aşk-ı Memnu Dizisi Karakterlerinin Burçları Merak Uyandırdı! Behlül, Bihter ve Adnan Ziyagil Hangi Burç? İşte Aldatan, Aldatılan ve İhanet Eden O Burçlar…

Adnan çocukları Nihal ve Bülent ile bakıcıları Matmazelin küçük dünyasına giren Bihter ile dizi başlar. Bu ilişkiye onun ihtiraslı ve paragöz annesi Firdevs itmiştir. Yeğeni Behlül ile gizli aşk yaşayan Bihter'i gören Beşir yatak döşek hasta oluncaya kadar susar. Bu onu ölüme götürse de…

Tüm bu ikonik karakterler bir burcu temsil etseydi acaba ne olurdu?

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