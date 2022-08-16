Aşk-ı Memnu Dizisi Karakterlerinin Burçları Merak Uyandırdı! Behlül, Bihter ve Adnan Ziyagil Hangi Burç? İşte Aldatan, Aldatılan ve İhanet Eden O Burçlar…
Yaşadığımız sürece karakterlerimize etki eden bir etken ise şüphesiz burçlar. Günlük hayatımızdaki davranışlar olsun, neredeyse olaylara yaklaşımımızda etkisi büyük. Sizde Aşk-ı Memnu dizisi karakterlerinin burçlarını merak ediyorsanız işte detaylar...
Adnan çocukları Nihal ve Bülent ile bakıcıları Matmazelin küçük dünyasına giren Bihter ile dizi başlar. Bu ilişkiye onun ihtiraslı ve paragöz annesi Firdevs itmiştir. Yeğeni Behlül ile gizli aşk yaşayan Bihter'i gören Beşir yatak döşek hasta oluncaya kadar susar. Bu onu ölüme götürse de…
Tüm bu ikonik karakterler bir burcu temsil etseydi acaba ne olurdu?
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16 Ağu 2022 - 13:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.