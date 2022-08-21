TOKİ Sosyal Konut Başvuru Detayları Açıklandı Mı? TOKİ Ankara Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor? İşte Açıklanacak O Tarih…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ) sosyal konut projelerine devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni projelerin başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi müjdesi sonrasında heyecan giderek artıyor. Dev projenin ortaya çıkan yeni detayları ise merak ediliyor. Türkiye’de son dönemde artan konut fiyatlarının ardından TOKİ’den gelen yeni hamleler sonrasında, artan fiyatlar nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşlar için cazip projeler gelmeye devam ediyor.

TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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