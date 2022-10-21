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21 Eki 2022 - 08:47

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanıyor! Gelsin hayat bildiği gibi kaç saat sürüyor?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile son döneme damgasını vurmayı başardı. 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımda başarılı isimler yer alıyor. Gani Müjde’nin senaryosunu kaleme aldığı başarılı yapım Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...