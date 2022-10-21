Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Hangi Kanalda Yayınlanıyor! Gelsin hayat bildiği gibi kaç saat sürüyor?
Show TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile son döneme damgasını vurmayı başardı. 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımda başarılı isimler yer alıyor. Gani Müjde’nin senaryosunu kaleme aldığı başarılı yapım Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile son döneme damgasını vurmayı başardı. 21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı yeni bölümleriyl izleyici karşısına çıkan yapımda başarılı isimler yer alıyor.
Gani Müjde’nin senaryosunu kaleme aldığı yapım her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.
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21 Eki 2022 - 08:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.