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16 Ağu 2022 - 11:58

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Cephesinde Bomba Gelişme! Apar Topar Boşanma Kararı Almışlardı; Evleri Ayırırken Yaşananlar Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba bir gelişme yaşandı! Apar topar boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın evlerini ayırırken yaşananlar tüylerin ürpermesine neden oldu! Dikkatleri üzerine çeken Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasında neler olduğu merak edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…