Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Cephesinde Bomba Gelişme! Apar Topar Boşanma Kararı Almışlardı; Evleri Ayırırken Yaşananlar Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba bir gelişme yaşandı! Apar topar boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın evlerini ayırırken yaşananlar tüylerin ürpermesine neden oldu! Dikkatleri üzerine çeken Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasında neler olduğu merak edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
2019 yılında dünya evine giren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde çatlama yaşamış ve boşanma kararı almışlardı. İkili yollarını ayırdıktan birkaç ay sonra yeniden barışmış; Gökhan Çıra, evliklerinin dağılmasının sebebini kendisi olarak göstermişti. Şimdi yeniden boşanma kararı alan çiftten gelen haber sevenlerini şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.