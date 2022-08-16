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16 Ağu 2022 - 12:44

Şok Market’ten Büyük Fırsat! Defterler, Kalemler, Silgiler, Boyalar ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Okullar Açılmadan Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Dönem Okul Alışverişiniz Şok Mark

Şok market son zamanlarda müşterilerini yaptığı kampanyalar ile sevindirmeye devam ederken bu kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve okullar açılmadan önce tüm okul malzemelerini reyonlarına getirdi ve indirime gitti. İşte Şok marketteki okul malzemeleri ve indirimli fiyatları.