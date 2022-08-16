Masterchef Yarışmasında Şok Eden Olay! Millet Evinin Mutfağına Öyle Gitmiyor Ama Yarışmacı Koca Mastercef’e… “Yok Artık!”
Masterchef yarışmasında sular durulmuyor. Bu sezon aşçılar şefleri sürekli zor durumda bırakıyor. Masterchef'in yeni bölümünde jüri üyesi olan Mehmet şef sinirlerine hakim olamadı. Bakın Mehmet Yalçınkaya'nın sinirlerini zıplatan olay ne? İşte detaylar...
Masterchef yarışmasında sular durulmuyor. Bu sezon aşçılar şefleri sürekli zor durumda bırakıyor. Masterchef'in yeni bölümünde jüri üyesi olan Mehmet şef yarışmacıya sürdüğü oje nedeniyle büyük tepki gösterdi. Bir anda bağırarak “Burası güzellik programı değil yemek yarışması” demesi sosyal medyada gündem oldu.
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16 Ağu 2022 - 12:54 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.