Masterchef Yarışmasında Şok Eden Olay! Millet Evinin Mutfağına Öyle Gitmiyor Ama Yarışmacı Koca Mastercef’e… “Yok Artık!”

Masterchef yarışmasında sular durulmuyor. Bu sezon aşçılar şefleri sürekli zor durumda bırakıyor. Masterchef'in yeni bölümünde jüri üyesi olan Mehmet şef yarışmacıya sürdüğü oje nedeniyle büyük tepki gösterdi. Bir anda bağırarak “Burası güzellik programı değil yemek yarışması” demesi sosyal medyada gündem oldu.

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