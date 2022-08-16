- 16 Ağu 2022 - 12:59 G: 16 Ağu 2022 - 13:06

Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!”

Uzun bir süre ekranları kasıp kavuran evlilik yarışması “Kısmetse Olur” programında ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımları ile herkesi şaşırtıyor. Yine bir paylaşım ile gündeme gelen Cansel Çördük ile ilgili son detaylar haberimizde...

Uzun bir süre ekranları kasıp kavuran evlilik yarışması “Kısmetse Olur” programında ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımları ile herkesi şaşırtıyor. Son dönemlerde kendini daha da toparlayan ve bir dizi estetik müdahale yaptırdığı söylenen Çördük, görenleri mest ediyor. Son olarak giydiği turuncu kıyafeti içinde paylaştığı poza öyle birşey yazdı ki görenler sinir küpüne döndü.

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16 Ağu 2022 - 12:59 - Magazin

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