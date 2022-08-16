Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!”
Uzun bir süre ekranları kasıp kavuran evlilik yarışması “Kısmetse Olur” programında ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımları ile herkesi şaşırtıyor. Yine bir paylaşım ile gündeme gelen Cansel Çördük ile ilgili son detaylar haberimizde...
Uzun bir süre ekranları kasıp kavuran evlilik yarışması “Kısmetse Olur” programında ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımları ile herkesi şaşırtıyor. Son dönemlerde kendini daha da toparlayan ve bir dizi estetik müdahale yaptırdığı söylenen Çördük, görenleri mest ediyor. Son olarak giydiği turuncu kıyafeti içinde paylaştığı poza öyle birşey yazdı ki görenler sinir küpüne döndü.
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16 Ağu 2022 - 12:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.