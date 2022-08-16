Masterchef Yarışmasında Tüm Şefler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Yapacak Bir Şey Kalmayınca Tek Tek Özürlerini Dilediler! Eller Kollar Buz Kesti, Kimse Beklemiyordu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şefler neye uğradığını şaşırdılar! Utançtan kıpkırmızı kesilen şefler, yapacak bir şey kalmayınca özürlerini dilediler! Elleri kolları buz kesen isim, kimsenin beklemediği bir hamlede bulundu! Şeflerin kıpkırmızı kesilmesine neden olan yarışmacı, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmaya son kısım olarak gelen yarışmacılar; en iyi tabakları çıkartmak için büyük bir çabayla çalışmışlardı! En iyi Ali Nazik yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılar, üst tura çıkmış ve şeflerin kendilerine vermiş olduğu armutla en iyi tabağı yapmaya çalışmışlardı. Masterchef yarışmasının ana kadrosunda olmak için büyük bir çaba sarf eden yarışmacılardan Burak Kaya ise 13. isim olmuştu! Peki, şefler yarışmacıdan neden özür diledi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.