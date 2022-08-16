Masterchef Yarışmasında Tüm Şefler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Yapacak Bir Şey Kalmayınca Tek Tek Özürlerini Dilediler! Eller Kollar Buz Kesti, Kimse Beklemiyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmaya son kısım olarak gelen yarışmacılar; en iyi tabakları çıkartmak için büyük bir çabayla çalışmışlardı! En iyi Ali Nazik yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılar, üst tura çıkmış ve şeflerin kendilerine vermiş olduğu armutla en iyi tabağı yapmaya çalışmışlardı. Masterchef yarışmasının ana kadrosunda olmak için büyük bir çaba sarf eden yarışmacılardan Burak Kaya ise 13. isim olmuştu! Peki, şefler yarışmacıdan neden özür diledi?

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