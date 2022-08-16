- 16 Ağu 2022 - 12:53 G: 16 Ağu 2022 - 13:14

Masterchef Yarışmasında Tüm Şefler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Yapacak Bir Şey Kalmayınca Tek Tek Özürlerini Dilediler! Eller Kollar Buz Kesti, Kimse Beklemiyordu…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şefler neye uğradığını şaşırdılar! Utançtan kıpkırmızı kesilen şefler, yapacak bir şey kalmayınca özürlerini dilediler! Elleri kolları buz kesen isim, kimsenin beklemediği bir hamlede bulundu! Şeflerin kıpkırmızı kesilmesine neden olan yarışmacı, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmaya son kısım olarak gelen yarışmacılar; en iyi tabakları çıkartmak için büyük bir çabayla çalışmışlardı! En iyi Ali Nazik yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılar, üst tura çıkmış ve şeflerin kendilerine vermiş olduğu armutla en iyi tabağı yapmaya çalışmışlardı. Masterchef yarışmasının ana kadrosunda olmak için büyük bir çaba sarf eden yarışmacılardan Burak Kaya ise 13. isim olmuştu! Peki, şefler yarışmacıdan neden özür diledi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Ağu 2022 - 12:53 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Şok Eden Olay! Millet Evinin Mutfağına Öyle Gitmiyor Ama Yarışmacı Koca Mastercef’e… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasında Şok Eden Olay! Millet Evinin Mutfağına Öyle Gitmiyor Ama Yarışmacı Koca Mastercef’e… “Yok Artık!”
Masterchef Fatma Nur Artık “Acun Ilıcalı’nın Bile Midesini Bulandırıyor!” Ortalığı Karıştırıp Arkasında Yaslandı; Mehmet Şef Çılgına Döndü! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Artık “Acun Ilıcalı’nın Bile Midesini Bulandırıyor!” Ortalığı Karıştırıp Arkasında Yaslandı; Mehmet Şef Çılgına Döndü! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasına Giremeyince Salya Sümük Ağladı! Mehmet Şef 5 Yıldır Böyle Rezillik Ne Gördü Ne Duydu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasına Giremeyince Salya Sümük Ağladı! Mehmet Şef 5 Yıldır Böyle Rezillik Ne Gördü Ne Duydu! Neler Oluyor?
Masterchef Somer Şef Çekimler Bitince İrem Kanan’ı Arayıp… 5 Yılın Sonunda Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Acun Bile Çileden Çıktı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Somer Şef Çekimler Bitince İrem Kanan’ı Arayıp… 5 Yılın Sonunda Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Acun Bile Çileden Çıktı! “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasında Tüyler Ürperten Anlar! Somer Şef’in Dudaklarından Dökülenler O İsmi Salya Sümük Ağlattı! Gözyaşları… mask
Masterchef Yarışmasında Tüyler Ürperten Anlar! Somer Şef’in Dudaklarından Dökülenler O İsmi Salya Sümük Ağlattı! Gözyaşları…
Masterchef Danilo Zanna’nın Ölümden Döndüğü Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Hayata Tutunmanın Tek Çaresi… Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Ölümden Döndüğü Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Hayata Tutunmanın Tek Çaresi… Neler Oluyor?
Masterchef Kaan Noyanalpan Kimdir? Kaan Noyanalpan Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Kaan Noyanalpan Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Kaan Noyanalpan Kimdir? Kaan Noyanalpan Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Kaan Noyanalpan Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Yarışmacısına Skandal Saldırı! Yanından El Kadar Çocuğu Varken Yaşadıkları… “Midemiz Bulanıyor Artık!” Eller Ayaklar Buz Kesiyor; Korkunç, Tarifi Yok! mask
Masterchef Yarışmacısına Skandal Saldırı! Yanından El Kadar Çocuğu Varken Yaşadıkları… “Midemiz Bulanıyor Artık!” Eller Ayaklar Buz Kesiyor; Korkunç, Tarifi Yok!
Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı… mask
Seda Sayan’a Eski Sevgili Şoku! Telefonuna Gelen Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı; Çağlar Ökten Köşeye Sıkıştı! “Ben Yapmadım” Dese Bile Kadırgalı…
Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!” mask
Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!” mask
Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!”
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Cephesinde Bomba Gelişme! Apar Topar Boşanma Kararı Almışlardı; Evleri Ayırırken Yaşananlar Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor? mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Cephesinde Bomba Gelişme! Apar Topar Boşanma Kararı Almışlardı; Evleri Ayırırken Yaşananlar Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Artık “Acun Ilıcalı’nın Bile Midesini Bulandırıyor!” Ortalığı Karıştırıp Arkasında Yaslandı; Mehmet Şef Çılgına Döndü! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Artık “Acun Ilıcalı’nın Bile Midesini Bulandırıyor!” Ortalığı Karıştırıp Arkasında Yaslandı; Mehmet Şef Çılgına Döndü! Neler Oluyor?
Petek Dinçöz’ün Kına Gecesi Basına Sızdı! 5 Ay İçinde Şak Diye Boşanıp; Şak Diye Evlenmişti! “Daha Biz Alışamadık Ayrılığına! Sen Nasıl Alıştın!”” mask
Petek Dinçöz’ün Kına Gecesi Basına Sızdı! 5 Ay İçinde Şak Diye Boşanıp; Şak Diye Evlenmişti! “Daha Biz Alışamadık Ayrılığına! Sen Nasıl Alıştın!””
Gönül Dağı Dilek’in Yeni Projesi Kafaları Yaktı! Yasak Elma Dizisine Bir Girişi Olacak; Bir de Çıkışı… Tarih Yazmaya Geliyor; Dilek’in Tam Tersi… mask
Gönül Dağı Dilek’in Yeni Projesi Kafaları Yaktı! Yasak Elma Dizisine Bir Girişi Olacak; Bir de Çıkışı… Tarih Yazmaya Geliyor; Dilek’in Tam Tersi…
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun’un Eşi Beatrica Lorena Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Cengiz Coşkun İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıllık Aşkıymış… mask
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun’un Eşi Beatrica Lorena Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Cengiz Coşkun İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıllık Aşkıymış…
Seda Sayan Paraya Para Demeyecek! “Sabahın Sultanı Seda Sayan” Programından Alacağı Para Ortaya Çıktı! STAR TV Resmen Kadırgalı’ya Çalışıyor! Tam Tamına… mask
Seda Sayan Paraya Para Demeyecek! “Sabahın Sultanı Seda Sayan” Programından Alacağı Para Ortaya Çıktı! STAR TV Resmen Kadırgalı’ya Çalışıyor! Tam Tamına…
Avrupa Yakası Dizisinin Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Son Hali Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Şaka Mı Yapıyorsun?” mask
Avrupa Yakası Dizisinin Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Son Hali Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Şaka Mı Yapıyorsun?”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyeniyle Fırtınalar Estirdi! “Fıstık Gibisin Kızım!” Göğüs Dekoltesi Kalpleri 500 Attırdı! “Analar Neler Doğuruyor! Görün, Bakın…” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyeniyle Fırtınalar Estirdi! “Fıstık Gibisin Kızım!” Göğüs Dekoltesi Kalpleri 500 Attırdı! “Analar Neler Doğuruyor! Görün, Bakın…”
Masterchef Somer Şef Çekimler Bitince İrem Kanan’ı Arayıp… 5 Yılın Sonunda Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Acun Bile Çileden Çıktı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Somer Şef Çekimler Bitince İrem Kanan’ı Arayıp… 5 Yılın Sonunda Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Acun Bile Çileden Çıktı! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!” mask
Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!”
Masterchef Yarışmasında Şok Eden Olay! Millet Evinin Mutfağına Öyle Gitmiyor Ama Yarışmacı Koca Mastercef’e… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasında Şok Eden Olay! Millet Evinin Mutfağına Öyle Gitmiyor Ama Yarışmacı Koca Mastercef’e… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmasında Tüm Şefler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Yapacak Bir Şey Kalmayınca Tek Tek Özürlerini Dilediler! Eller Kollar Buz Kesti, Kimse Beklemiyordu… mask
Masterchef Yarışmasında Tüm Şefler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Yapacak Bir Şey Kalmayınca Tek Tek Özürlerini Dilediler! Eller Kollar Buz Kesti, Kimse Beklemiyordu…
Şok Market’ten Büyük Fırsat! Defterler, Kalemler, Silgiler, Boyalar ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Okullar Açılmadan Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Dönem Okul Alışverişiniz Şok Mark mask
Şok Market’ten Büyük Fırsat! Defterler, Kalemler, Silgiler, Boyalar ve Okul Çantalarında Dev İndirim! Okullar Açılmadan Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! Hepsi 9,90 TL, 12,90 TL, 14,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Dönem Okul Alışverişiniz Şok Mark
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Cephesinde Bomba Gelişme! Apar Topar Boşanma Kararı Almışlardı; Evleri Ayırırken Yaşananlar Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor? mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Cephesinde Bomba Gelişme! Apar Topar Boşanma Kararı Almışlardı; Evleri Ayırırken Yaşananlar Tüyleri Ürpertti! Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Artık “Acun Ilıcalı’nın Bile Midesini Bulandırıyor!” Ortalığı Karıştırıp Arkasında Yaslandı; Mehmet Şef Çılgına Döndü! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Artık “Acun Ilıcalı’nın Bile Midesini Bulandırıyor!” Ortalığı Karıştırıp Arkasında Yaslandı; Mehmet Şef Çılgına Döndü! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL