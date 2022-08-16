- 16 Ağu 2022 - 13:17 G: 16 Ağu 2022 - 13:22

Burcu Özberk’in 0 Hata Fiziği Yine Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Zengin Olmak Böyle Bir Şey!” Teknenin İçinde Verdiği Pozlarla…

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk’in tatil pozları gündeme damgasını vurdu. Özel teknesi ile denize açılan güzel oyuncu fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizce Burcu Özberk'ten gelen son paylaşımları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk’in tatil pozları gündeme damgasını vurdu. Özel teknesi ile denize açılan güzel oyuncu fiziğiyle görenleri hayrete düşürdü. Tatilde her anını paylaşan güzel oyuncunun cesur pozları ve neşeli halleri hayran kitlesini gittikçe artırıyor.

16 Ağu 2022 - 13:17 - Magazin

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