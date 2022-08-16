Burcu Özberk’in 0 Hata Fiziği Yine Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Zengin Olmak Böyle Bir Şey!” Teknenin İçinde Verdiği Pozlarla…
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk’in tatil pozları gündeme damgasını vurdu. Özel teknesi ile denize açılan güzel oyuncu fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizce Burcu Özberk'ten gelen son paylaşımları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk’in tatil pozları gündeme damgasını vurdu. Özel teknesi ile denize açılan güzel oyuncu fiziğiyle görenleri hayrete düşürdü. Tatilde her anını paylaşan güzel oyuncunun cesur pozları ve neşeli halleri hayran kitlesini gittikçe artırıyor.
16 Ağu 2022 - 13:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.