Banu Alkan'ın Nişanlısı Hakkında Şok Eden İddialar! Her şey Yalanmış! Evli ve İş Adamı Değilmiş...

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bu sabah Beyaz TV’de yayınlanan ve yorumculuğunu Bilal Özcan, Pınar Eliçe ve Didem Delen’in yaptığı, ‘Beyaz Magazin’ isimli magazin programının canlı telefon konuğu oldu. Akay, Afrodit lakaplı ünlü oyuncu Banu Alkan’ın nişanlısı ile ilgili ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

Canlı yayında, “Banu Alkan da bir gün bana teşekkür edecek” diyen Onur Akay, Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklayan ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını takipçilerine duyuran Banu Alkan’ı, çok üzecek açıklamalar yaptı. Önce bir yanlışı düzelten Akay, “Bazı yayın kuruluşları da yazımı yanlış anlayarak Yıldız’ın, Türkiye’de ve Hollanda’da iki ayrı bayanla evli olduğunu yazdı. Oysa aynı kadınla yani çocuğunun annesi ile hem Türkiye’de, hem de Hollanda’da evlenmiş, yani yapılan evlilik her ülkenin de ilgili makamlarınca biliniyor demek istemiştim.” açıklamasını yaptı.

“ENGELLİ PARASI İLE GEÇİNİYOR”

Onur Akay şöyle devam etti: “Adını Kemal Yıldız olarak tanıdığımız şahsın gerçek adı Yunus Kemal Yıldız’dır. Yıldız kesinlikle bir iş insanı değildir. Asıl iş insanı olan hâlâ evli olduğu ve iki yaşındaki kızının annesidir. Kendisi Hollanda’da engelli parası ile geçiniyor. Doktor kontrollerine bastonla giderek, artık Hollandalı doktorlara nasıl bir oyun oynadıysa, belediyeden engelli olmadan engelli kartı almayı bile başarmış. Hollanda’nın Roosendaal şehrinde 1+1 dairede kirada oturan Yıldız’ın ne bir işi, ne parası, ne evi, ne de arabası var. Banu Alkan’ı da kiraladığı araba ile gezdiriyormuş.”

Canlı yayında Banu Alkan’a seslenen ve Alkanı’ı isterse nişanlısının evli olduğu eşinin Hollanda’daki yakınlarıyla görüştürebileceğini de söyleyen Onur Akay, “Ben Banu Alkan’ı çok seviyorum ve onun zarar görmemesi için bu araştırmayı yaptım. Herkes Banu Alkan’a soru sorarken, ben nişanlısını araştırdım. Ancak Yunus Kemal Yıldız’ın iş kadını olan eşi, Banu Alkan’ı duyduktan sonra boşanmaya karar vermiş. Yıldız, boşanmak için eşinden nafaka koparmanın yollarını bile aramaya başlamış ve devletten çocuk nafakası almak için de çabalıyormuş. Yıldız’a, ayrıca evrakta sahtecilikten dava da açılmış… Ayrıca Yunus Kemal Yıldız’ın hâlâ evli olduğu eşinin çok yakınları bana şu iddialarda bulundu: ‘Adam çocuğunun kumbarasını, banka hesabını boşaltan, çocuğun kolundaki altın künyesine kadar çalan bir zavallıdır. Kendi ailesi ile dahi geçimsiz, annesini döven, kız kardeşini tehdit eden biridir. Çocuğunu aylardır varıp görmüyor bile. Sebebi belli oldu. Banu Hanım’ı oyuna getiriyormuş.’ dediler.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay, ayrıca canlı yayında Alkan'ın nişanlısının aile fotoğraflarının da kendisine Hollanda'dan gönderildiğini açıkladı.