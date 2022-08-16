Melisa Döngel’in Toz Pembe Bikinisi Olay Yarattı! Kameraya Doğru Eğilerek Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anan Seni Balla Mı Doğurdu Be!”
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, toz pembe bikinisiyle olay üzerine olay yarattı! Kameraya doğru eğilerek pozlar veren Melisa Döngel’e sevenleri ise “Annen seni balla mı doğurdu be” yorumlarında bulundular! İşte Melisa Döngel’in nefes kesen pozları…
İlk dizisi olan Hangimiz Sevmedik’ten hemen sonra Arka Sokaklar dizisinde ilk kez kendisini ekran başındaki seyirciye tanıtan Melisa Döngel, asıl çıkışını Bizim Hikaye isimli dizide yaşamıştı. Bizim Hikaye dizisinden sonra Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Melisa Döngel, dizi ikinci sezona başlamadan hemen önce ekranlara veda etmiş ve Aşk Mantık İntikam isimli dizide başrol olarak yer almıştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesici pozlar ortalığı karıştırdı! Cesur pozları ve çekici halleriyle dikkatleri üzerine çeken Döngel, toz pembe bikinisiyle…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.