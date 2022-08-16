- 16 Ağu 2022 - 13:48 G: 16 Ağu 2022 - 13:52

Taze Gelin Müge Anlı’dan ATV’ye Milyon Liralık Anlaşma! Evlendikten Sonra Zam Üstüne Zam Yaptı; “Artık Ev Geçindiriyor!” Tam Tamına…

Yaklaşık 2 ay önce dünya evine giren taze gelin Müge Anlı’dan ATV’ye milyon liralık fatura çıktı! Evlendikten sonra yeni sezon için zam üstüne zam yapan Müge Anlı’ya hayranları ise “Artık belli ki ev geçindiriyor” yorumları yapıldı! Sosyal medyayı yeni sezonun anlaşmasıyla sallayan Müge Anlı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programında ele aldığı her konuyla gündem yaratan Müge Anlı, bu güne kadar 300’den fazla faili meçhul cinayetin çözülmesinde etkin bir biçimde yer almıştı. Sadece cinayet değil aynı zamanda kayıp ve kaçırılma gibi sorunlarda da konuklarına yardımcı olan Müge Anlı’nın yeni sezon için rekor bir anlaşmaya imzasını attığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ağu 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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