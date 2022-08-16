Taze Gelin Müge Anlı’dan ATV’ye Milyon Liralık Anlaşma! Evlendikten Sonra Zam Üstüne Zam Yaptı; “Artık Ev Geçindiriyor!” Tam Tamına…

Programında ele aldığı her konuyla gündem yaratan Müge Anlı, bu güne kadar 300’den fazla faili meçhul cinayetin çözülmesinde etkin bir biçimde yer almıştı. Sadece cinayet değil aynı zamanda kayıp ve kaçırılma gibi sorunlarda da konuklarına yardımcı olan Müge Anlı’nın yeni sezon için rekor bir anlaşmaya imzasını attığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!