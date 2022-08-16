Taze Gelin Müge Anlı’dan ATV’ye Milyon Liralık Anlaşma! Evlendikten Sonra Zam Üstüne Zam Yaptı; “Artık Ev Geçindiriyor!” Tam Tamına…
Yaklaşık 2 ay önce dünya evine giren taze gelin Müge Anlı’dan ATV’ye milyon liralık fatura çıktı! Evlendikten sonra yeni sezon için zam üstüne zam yapan Müge Anlı’ya hayranları ise “Artık belli ki ev geçindiriyor” yorumları yapıldı! Sosyal medyayı yeni sezonun anlaşmasıyla sallayan Müge Anlı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında ele aldığı her konuyla gündem yaratan Müge Anlı, bu güne kadar 300’den fazla faili meçhul cinayetin çözülmesinde etkin bir biçimde yer almıştı. Sadece cinayet değil aynı zamanda kayıp ve kaçırılma gibi sorunlarda da konuklarına yardımcı olan Müge Anlı’nın yeni sezon için rekor bir anlaşmaya imzasını attığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.