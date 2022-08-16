- 16 Ağu 2022 - 14:12 G: 16 Ağu 2022 - 14:22

Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba bir aşk basına sızdı! Kısa bir süre önce birbirlerine giren isim; canlı yayında öyle bir şekilde aşklarını kanıtladılar ki, Mehmet Şef bile şok içerisinde kaldı! Çıkan aşktan sonra birçok kişi Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya gönderme yaparak; “Acun evlendirme dairesi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son gruptan gelen yarışmacılar; ana kadroda yerlerini almak için kıyasıya bir mücadele vermişti. Burak Kaya ise şaşırtan performansıyla ana kadroya giren isim olmuştu. Milyonların dikkatini üzerine çeken aşksa, geçtiğimiz günlerde birbirlerine giren isimler arasında patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ağu 2022 - 14:12 Ankara- Yaşam

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