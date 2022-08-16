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16 Ağu 2022 - 14:12

Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba bir aşk basına sızdı! Kısa bir süre önce birbirlerine giren isim; canlı yayında öyle bir şekilde aşklarını kanıtladılar ki, Mehmet Şef bile şok içerisinde kaldı! Çıkan aşktan sonra birçok kişi Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya gönderme yaparak; “Acun evlendirme dairesi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…