Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten bomba bir aşk basına sızdı! Kısa bir süre önce birbirlerine giren isim; canlı yayında öyle bir şekilde aşklarını kanıtladılar ki, Mehmet Şef bile şok içerisinde kaldı! Çıkan aşktan sonra birçok kişi Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya gönderme yaparak; “Acun evlendirme dairesi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son gruptan gelen yarışmacılar; ana kadroda yerlerini almak için kıyasıya bir mücadele vermişti. Burak Kaya ise şaşırtan performansıyla ana kadroya giren isim olmuştu. Milyonların dikkatini üzerine çeken aşksa, geçtiğimiz günlerde birbirlerine giren isimler arasında patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.