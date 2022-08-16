Alişan, Çocuklarını Paylaştı; Ortalık Karıştı! Buse Varol’un İçi Eridi, Bitti! Eliz’in O Duruşu Bile Gözyaşlarına Neden Oldu!
Uzun süre çalkantılı evlilik yaşantıları ile magazin basınına konu olan Alişan ve Buse Varol çifti en mutlu anlarını yaşıyor. Aralarındaki buzları eriten ve dedikoduları bir köşeye bırakan çift çocukları ile mutlu beraberliklerini sürdürmeye devam ediyor. İşte bu süreç devam ederken Alişan'dan gelen son paylaşımın detayları...
Uzun süre çalkantılı evlilik yaşantıları ile magazin basınına konu olan Alişan ve Buse Varol çifti en mutlu anlarını yaşıyor. Aralarındaki buzları eriten ve dedikoduları bir köşeye bırakan çift çocukları ile mutlu beraberliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden kızı Eliz ve oğlu Burak'ı paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni yağarken vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin yorumu da dikkat çekti.
16 Ağu 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.