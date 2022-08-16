Alişan, Çocuklarını Paylaştı; Ortalık Karıştı! Buse Varol’un İçi Eridi, Bitti! Eliz’in O Duruşu Bile Gözyaşlarına Neden Oldu!

Uzun süre çalkantılı evlilik yaşantıları ile magazin basınına konu olan Alişan ve Buse Varol çifti en mutlu anlarını yaşıyor. Aralarındaki buzları eriten ve dedikoduları bir köşeye bırakan çift çocukları ile mutlu beraberliklerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden kızı Eliz ve oğlu Burak'ı paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni yağarken vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin yorumu da dikkat çekti.