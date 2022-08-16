58’lik Hülya Avşar Kalça Dekoltesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! +18’lik Klipten Sonra Eteğini Yukarıya Kadar Çekip… “Yaşının Kadını Ol!”
58 yaşındaki Hülya Avşar, yine fiziğini konuşturdu! Kalça dekoltesiyle kan ter içerisinde bırakan Hülya Avşar, +18’lik klipten sonra yaptı yine yapacağını! Eteğini yukarıya kadar çeken Hülya Avşar’a tepkilerde arka arkaya geldi! Birçok takipçisi paylaşımını görünce; “Yaşının kadını ol biraz” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Masmavi gözleriyle bir döneme damgasını vurmuş olan Hülya Avşar, milyonlarca insanın kalbinde taht kurmuştu! Hem açıklamalarıyla hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, 18’lik genç kızları çatlatacak paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyordu ki, son paylaşımı nefes kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.