- 16 Ağu 2022 - 14:36 G: 16 Ağu 2022 - 14:44

58’lik Hülya Avşar Kalça Dekoltesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! +18’lik Klipten Sonra Eteğini Yukarıya Kadar Çekip… “Yaşının Kadını Ol!”

58 yaşındaki Hülya Avşar, yine fiziğini konuşturdu! Kalça dekoltesiyle kan ter içerisinde bırakan Hülya Avşar, +18’lik klipten sonra yaptı yine yapacağını! Eteğini yukarıya kadar çeken Hülya Avşar’a tepkilerde arka arkaya geldi! Birçok takipçisi paylaşımını görünce; “Yaşının kadını ol biraz” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Masmavi gözleriyle bir döneme damgasını vurmuş olan Hülya Avşar, milyonlarca insanın kalbinde taht kurmuştu! Hem açıklamalarıyla hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, 18’lik genç kızları çatlatacak paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyordu ki, son paylaşımı nefes kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ağu 2022 - 14:36 Ankara- Yaşam

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