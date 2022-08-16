58’lik Hülya Avşar Kalça Dekoltesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! +18’lik Klipten Sonra Eteğini Yukarıya Kadar Çekip… “Yaşının Kadını Ol!”

Masmavi gözleriyle bir döneme damgasını vurmuş olan Hülya Avşar, milyonlarca insanın kalbinde taht kurmuştu! Hem açıklamalarıyla hem de paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, 18’lik genç kızları çatlatacak paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çekiyordu ki, son paylaşımı nefes kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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