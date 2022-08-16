- 16 Ağu 2022 - 14:57

Euro Mu Dolar Mı? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Mantıklı? En Çok Hangisi Kazandırıyor, Hangisi Kaybettiriyor? İşte Uzmanlardan Dolar ve Euro İle İlgili Yatırım Tavsiyeleri!

Son zamanlarda Dolar ve Euro kurlarında yaşanan hareketlenmeler nedeni ile uzun ya da kısa vadede yatırım yapmak isteyenler hangi kura yatırım yapmanın daha çok kazandırdığını araştırıyor. İşte uzmanlardan yatırım tavsiyeleri.

Ülkemizde güncel olarak artan enflasyon ve kur artışları hayat pahalılığını artırırken büyük ya da küçük birikim sahibi olan kişiler artan bu kurlar üzerinden döviz satın alıp bozdurarak para kazanma yoluna da başvurmakta. Ülkemizde ithalatın çok büyük öneme sahip olması nedeni ile günlük hayatta kullanımda olan birçok ürünün fiyatları kurlar üzerinden hesaplanarak yapılmakta. Hal böyle iken de artan dövizler nedeni ile oluşan pahalılığa karşı yine döviz yatırımı ile karşı hamle yapmak mümkündür. Ufak ya da büyük yatırımlar olsa da satış fiyatının alış fiyatını geçmesi ile satın alınan dövizden kâr elde etmek mümkünden son günlerde merak konusu olan Dolar mı yoksa Euro mu almak daha çok kazandırır sorusunun cevabı ise şu şekilde.

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16 Ağu 2022 - 14:57 - Gündem

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