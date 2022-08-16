Ayçiçek Yağı, Şeker ve Un Alacaklara Müjde! Carrefoursa Market Fiyatları Dibe Çekti! Görenler Koşa Koşa Carrefoursa’ya Gidiyor! Sınırlı Sayıda Sakın Kaçırmayın!
Son zamanlarda fiyatları iyice tavan yapan Ayçiçek Yağı, şeker ve un satın alacaklara müjdeli haber Carrefoursa marketten geldi. Bu üç üründe indirime giden Carrefoursa market kampanya fiyatları ile resmen ağızları açık bırakıyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli Ayçiçek Yağı, şeker ve un fiyatları.
Ülkemizdeki en önemli market zincirlerinden biri olan Carrefoursa, reyonlardaki ürünlerin fiyatlarının yüksek şekilde zamlandığı bu günlerde, tüm zamlara ve marketlere inat belirlediği Ayçiçek Yağı, şeker ve un ürünlerinde indirime gitti. Vatandaşların gündeminde önemli yeri olan bu üç temel gıda ürünündeki indirimli fiyatlar ise görenleri şaşırtıyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli Ayçiçek Yağı, şeker ve un fiyatları.
Carrefour Ayçiçek Yağı 1 litre: 34,50 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre: 47,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı1 litre: 56,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 69,90 TL
Sırma Mısır Yağı 2 litre: 118,90 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 2 litre: 93,90 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 2 litre: 65,75 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 69,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 134,95 TL
Komili Ayçiçek Yağı 4 litre: 174,50 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre: 169,90 TL
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16 Ağu 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.