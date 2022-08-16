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16 Ağu 2022 - 16:57

Petek Dinçöz’ün Düğün Günü Yatak Pozu Olay Yarattı! Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! 5 Ay Önce Boşandı; Bugün Evleniyor…

Bu akşam dünya evine girecek olan Petek Dinçöz’ün yatak pozu olay üzerine olay yarattı! Bembeyaz ve minicik bir elbise giyen Petek Dinçöz’ün adeta kuğu gibi süzülmesi ise gözlerden kaçmadı! 5 ay önce boşanan Petek Dinçöz’ün bugün nikah kıyacak olması ise gözlerden kaçmadı! Peki, Petek Dinçöz nasıl bir paylaşımda bulundu?