- 16 Ağu 2022 - 16:57 G: 16 Ağu 2022 - 17:21

Petek Dinçöz’ün Düğün Günü Yatak Pozu Olay Yarattı! Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! 5 Ay Önce Boşandı; Bugün Evleniyor…

Bu akşam dünya evine girecek olan Petek Dinçöz’ün yatak pozu olay üzerine olay yarattı! Bembeyaz ve minicik bir elbise giyen Petek Dinçöz’ün adeta kuğu gibi süzülmesi ise gözlerden kaçmadı! 5 ay önce boşanan Petek Dinçöz’ün bugün nikah kıyacak olması ise gözlerden kaçmadı! Peki, Petek Dinçöz nasıl bir paylaşımda bulundu?

Geçtiğimiz aylarda Serkan Kodaloğlu’yla anlaşmalı bir biçimde boşanan Petek Dinçöz, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı! Boşandıktan hemen sonra soluğu Miami’de alan Petek Dinçöz, oğlu için Miami’de yaşayacağının altını çizmişti. O dönemler Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Petek Dinçöz, Reza Zarrab’la bir bağlantısının olmadığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Çok geçmeden Nida Büyükbayraktar’la dünya evine gireceği ortaya çıkan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Ağu 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Karıştırdı! “Hande Göğsünün Ucu Gözüküyor!” İncecik Belini Öyle Bir Gösterdi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı! mask
Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Karıştırdı! “Hande Göğsünün Ucu Gözüküyor!” İncecik Belini Öyle Bir Gösterdi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı!
Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!” mask
Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!”
Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti! mask
Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti!
Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! 14. Önlüğün Sahibi Ortalığı Kasıp Kavurdu; Bomba İfşa Yine Sosyal Medyaya Sızdı… Acun Ilıcalı Bu Gece Delirebilir! mask
Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! 14. Önlüğün Sahibi Ortalığı Kasıp Kavurdu; Bomba İfşa Yine Sosyal Medyaya Sızdı… Acun Ilıcalı Bu Gece Delirebilir!
Alişan, Çocuklarını Paylaştı; Ortalık Karıştı! Buse Varol’un İçi Eridi, Bitti! Eliz’in O Duruşu Bile Gözyaşlarına Neden Oldu! mask
Alişan, Çocuklarını Paylaştı; Ortalık Karıştı! Buse Varol’un İçi Eridi, Bitti! Eliz’in O Duruşu Bile Gözyaşlarına Neden Oldu!
58’lik Hülya Avşar Kalça Dekoltesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! +18’lik Klipten Sonra Eteğini Yukarıya Kadar Çekip… “Yaşının Kadını Ol!” mask
58’lik Hülya Avşar Kalça Dekoltesiyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! +18’lik Klipten Sonra Eteğini Yukarıya Kadar Çekip… “Yaşının Kadını Ol!”
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi… mask
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi…
Yemekteyiz Sunucusu Zuhal Topal Yine Nefesleri Kesti! Hayranlarını Mest Eden İki Pozu Peş Peşe Paylaştı! Fizik, Boy, Ne Desen Var! mask
Yemekteyiz Sunucusu Zuhal Topal Yine Nefesleri Kesti! Hayranlarını Mest Eden İki Pozu Peş Peşe Paylaştı! Fizik, Boy, Ne Desen Var!
Melisa Döngel’in Toz Pembe Bikinisi Olay Yarattı! Kameraya Doğru Eğilerek Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anan Seni Balla Mı Doğurdu Be!” mask
Melisa Döngel’in Toz Pembe Bikinisi Olay Yarattı! Kameraya Doğru Eğilerek Öyle Pozlar Verdi Ki… “Anan Seni Balla Mı Doğurdu Be!”
Ece Erken’den Kahreden Haber! Bir Anda Fenalaştı; Hastanelik Olduğu Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı… mask
Ece Erken’den Kahreden Haber! Bir Anda Fenalaştı; Hastanelik Olduğu Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Karıştırdı! “Hande Göğsünün Ucu Gözüküyor!” İncecik Belini Öyle Bir Gösterdi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı! mask
Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Karıştırdı! “Hande Göğsünün Ucu Gözüküyor!” İncecik Belini Öyle Bir Gösterdi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı!
Ayçiçek Yağı, Şeker ve Un Alacaklara Müjde! Carrefoursa Market Fiyatları Dibe Çekti! Görenler Koşa Koşa Carrefoursa’ya Gidiyor! Sınırlı Sayıda Sakın Kaçırmayın! mask
Ayçiçek Yağı, Şeker ve Un Alacaklara Müjde! Carrefoursa Market Fiyatları Dibe Çekti! Görenler Koşa Koşa Carrefoursa’ya Gidiyor! Sınırlı Sayıda Sakın Kaçırmayın!
Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Migros Marketten Zincir Marketlere Rest! Tüm Marketlere İnat Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat Salça ve Makarnalar ’da Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! İndirim Diye Buna Denir! mask
Migros Marketten Zincir Marketlere Rest! Tüm Marketlere İnat Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Bakliyat Salça ve Makarnalar ’da Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! İndirim Diye Buna Denir!
Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!” mask
Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Basına Sızdı! “Her Aşk Nefretle Başlar!” Önce Birbirlerine Girdiler; Sonra Canlı Yayında Açıkladılar! “Acun Evlendirme Dairesi!”
Yasmin Erbil’in Göğüslerinin Arasını Gösterdiği Elbise Tokat Gibi Çarptı! Babası Mehmet Ali Erbil Artık Ne Yapsa Olmuyor! Cayır Cayır Yaktı; “Antep Fıstığı!” mask
Yasmin Erbil’in Göğüslerinin Arasını Gösterdiği Elbise Tokat Gibi Çarptı! Babası Mehmet Ali Erbil Artık Ne Yapsa Olmuyor! Cayır Cayır Yaktı; “Antep Fıstığı!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL