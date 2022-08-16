Petek Dinçöz’ün Düğün Günü Yatak Pozu Olay Yarattı! Minicik, Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! 5 Ay Önce Boşandı; Bugün Evleniyor…
Bu akşam dünya evine girecek olan Petek Dinçöz’ün yatak pozu olay üzerine olay yarattı! Bembeyaz ve minicik bir elbise giyen Petek Dinçöz’ün adeta kuğu gibi süzülmesi ise gözlerden kaçmadı! 5 ay önce boşanan Petek Dinçöz’ün bugün nikah kıyacak olması ise gözlerden kaçmadı! Peki, Petek Dinçöz nasıl bir paylaşımda bulundu?
Geçtiğimiz aylarda Serkan Kodaloğlu’yla anlaşmalı bir biçimde boşanan Petek Dinçöz, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı! Boşandıktan hemen sonra soluğu Miami’de alan Petek Dinçöz, oğlu için Miami’de yaşayacağının altını çizmişti. O dönemler Reza Zarrab’la aşk dedikodularına karışan Petek Dinçöz, Reza Zarrab’la bir bağlantısının olmadığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Çok geçmeden Nida Büyükbayraktar’la dünya evine gireceği ortaya çıkan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.