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16 Ağu 2022 - 17:28

Masterchef Yarışmacısı Yerle Yeksan Oldu! Mehmet Şef 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti; Kaşığı Eline Aldığı Gibi… “Yazıklar Olsun Mehmet Şef!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacı resmen yerle yeksan oldu! Mehmet Şefin, yarışmacıya olan hal ve hareketleri, “Rezil rüsva etmek” yorumlarına neden olurken; elindeki kaşığı aldığı gibi fırlatması, “Yazıklar olsun Mehmet Şef” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…