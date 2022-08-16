Masterchef Yarışmacısı Yerle Yeksan Oldu! Mehmet Şef 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti; Kaşığı Eline Aldığı Gibi… “Yazıklar Olsun Mehmet Şef!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacı resmen yerle yeksan oldu! Mehmet Şefin, yarışmacıya olan hal ve hareketleri, “Rezil rüsva etmek” yorumlarına neden olurken; elindeki kaşığı aldığı gibi fırlatması, “Yazıklar olsun Mehmet Şef” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümünde son grup canla başla büyük bir savaş vermişti. Ali Nazik yemeğini iyi yapan isimler, ikinci turda armutla en iyi tabağı yapmaya çalışmıştı. İkinci turda emek vererek şeflerin karşısına çıkan Dilan isimli yarışmacı ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.