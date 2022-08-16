- 16 Ağu 2022 - 17:28 G: 16 Ağu 2022 - 17:57

Masterchef Yarışmacısı Yerle Yeksan Oldu! Mehmet Şef 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Etti; Kaşığı Eline Aldığı Gibi… “Yazıklar Olsun Mehmet Şef!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışmacı resmen yerle yeksan oldu! Mehmet Şefin, yarışmacıya olan hal ve hareketleri, “Rezil rüsva etmek” yorumlarına neden olurken; elindeki kaşığı aldığı gibi fırlatması, “Yazıklar olsun Mehmet Şef” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümünde son grup canla başla büyük bir savaş vermişti. Ali Nazik yemeğini iyi yapan isimler, ikinci turda armutla en iyi tabağı yapmaya çalışmıştı. İkinci turda emek vererek şeflerin karşısına çıkan Dilan isimli yarışmacı ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ağu 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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