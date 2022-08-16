- 16 Ağu 2022 - 18:08 G: 16 Ağu 2022 - 18:37

Survivor Ayşe’nin Duş Görüntülerini Paylaşması Ortalığı İnim İnim İnletti! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Annen, Baban Görmesin Sil!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Ayşe Yüksel’in duş görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı; sosyal medyayı inim inim inletti! Böylesini daha önce hiç paylaşmayan Ayşe Yüksel, sosyal medyada yankı uyandırdı! Birçok kişi ise Ayşe Yüksel’e uyarılarda bulunarak; “Annen, baban görmesin sil” yorumlarında bulundular! İşte Ayşe Yüksel’in çok konuşulan o paylaşımı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 yılında yer alan Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etmişti. Survivor yarışmasında yıldızı parlayan Ayşe Yüksel, Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirtmesine rağmen yarışmada görünen Ayşe Yüksel sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı! Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel’in sosyal medya pozları ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ağu 2022 - 18:08 Ankara- Yaşam

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