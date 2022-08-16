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16 Ağu 2022 - 18:08

Survivor Ayşe’nin Duş Görüntülerini Paylaşması Ortalığı İnim İnim İnletti! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Annen, Baban Görmesin Sil!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Ayşe Yüksel’in duş görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı; sosyal medyayı inim inim inletti! Böylesini daha önce hiç paylaşmayan Ayşe Yüksel, sosyal medyada yankı uyandırdı! Birçok kişi ise Ayşe Yüksel’e uyarılarda bulunarak; “Annen, baban görmesin sil” yorumlarında bulundular! İşte Ayşe Yüksel’in çok konuşulan o paylaşımı…