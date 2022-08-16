Yasak Elma Yıldız’ı Derin Dekoltesiyle Nefes Kesti! “Bu Halin Ne Senin!” Koltuğu Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin derin dekolteli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Hayranlarından “Ne bu senin hallerin! Bizi kendine aşık mu etmeye çalışıyorsun” yorumlarını alan Eda Ece, koltuğa sere serpe uzanıp öyle bir poz verdi ki…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, yeni sezonu için hazırlıklara yavaş yavaş başlamıştı. Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım gündemi salladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.