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16 Ağu 2022 - 18:26

Yasak Elma Yıldız’ı Derin Dekoltesiyle Nefes Kesti! “Bu Halin Ne Senin!” Koltuğu Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin derin dekolteli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Hayranlarından “Ne bu senin hallerin! Bizi kendine aşık mu etmeye çalışıyorsun” yorumlarını alan Eda Ece, koltuğa sere serpe uzanıp öyle bir poz verdi ki…