Üç Kız Kardeş Dizisinin Derya’sı Bordo Mayosuyla Başları Döndürdü! Göbeğine Kadar Açılan Dekoltesi; Göğüs Ucunu Kapatmadı! “Kalp Krizi Geçirdim!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Derya karakterine hayat veren Melisa Berberoğlu, bordo bir renk mayo giyerek akılları başlardan aldı götürdü! Göbeğine kadar açılan dekolteli mayosundan belli olan göğüs ucu ise olay yarattı. Güzel oyuncusunun kusursuz fiziğini görenler ise “Kalp krizi geçirdim sanırım” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerine Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeniden ekranlara dönmek için Eylül ayını bekleyen Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterine hayat veren Melisa Berberoğlu’nun sosyal medyada yayılan mayolu pozları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.