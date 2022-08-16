- 16 Ağu 2022 - 19:28 G: 16 Ağu 2022 - 19:37

Nihat Doğan 3 Aylık Hamile Eşine Övgüler Yağdırdı! Düğünde Yaptığı Skandalla Kafalara Kazınmıştı; Açıklaması Ortalığı İnletti! “Yok Artık!”

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmek nedir bilmeyen türkücü Nihat Doğan’ın 3 aylık hamile eşine övgüler yağdırması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Düğününde yaptığı skandalla kafalara kazınan Nihat Doğan’ın açıklaması ortalığı inletti! Milyonlarca kişi tarafından odak noktası haline getirilen Nihat Doğan, “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Neredeyse 1 yıldır birlikte olduğu hayranı Arezoo Gharlar’la geçtiğimiz günlerde evlenen Nihat Doğan, eşinin 3 aylık hamile olmasıyla herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Düğünlerini neden bu kadar geç yaptıklarını ilk kez açıklayan Nihat Doğan, eşine övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ağu 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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