Nihat Doğan 3 Aylık Hamile Eşine Övgüler Yağdırdı! Düğünde Yaptığı Skandalla Kafalara Kazınmıştı; Açıklaması Ortalığı İnletti! “Yok Artık!”

Neredeyse 1 yıldır birlikte olduğu hayranı Arezoo Gharlar’la geçtiğimiz günlerde evlenen Nihat Doğan, eşinin 3 aylık hamile olmasıyla herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Düğünlerini neden bu kadar geç yaptıklarını ilk kez açıklayan Nihat Doğan, eşine övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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