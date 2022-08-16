Nihat Doğan 3 Aylık Hamile Eşine Övgüler Yağdırdı! Düğünde Yaptığı Skandalla Kafalara Kazınmıştı; Açıklaması Ortalığı İnletti! “Yok Artık!”
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmek nedir bilmeyen türkücü Nihat Doğan’ın 3 aylık hamile eşine övgüler yağdırması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Düğününde yaptığı skandalla kafalara kazınan Nihat Doğan’ın açıklaması ortalığı inletti! Milyonlarca kişi tarafından odak noktası haline getirilen Nihat Doğan, “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Neredeyse 1 yıldır birlikte olduğu hayranı Arezoo Gharlar’la geçtiğimiz günlerde evlenen Nihat Doğan, eşinin 3 aylık hamile olmasıyla herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Düğünlerini neden bu kadar geç yaptıklarını ilk kez açıklayan Nihat Doğan, eşine övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.