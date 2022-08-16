Survivor Nagihan Karadere Arka Sokaklar Oyuncusu Oldu Çıktı! Basına Sızan Görseller Acun Ilıcalı’yı Bile Şok Etti! Survivor’dan Kazandığı Parayla…
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nagihan Karadere’nin Arka Sokaklar dizisinde yer alacağı gündeme bomba gibi düştü! Basına sızan görüntüler sonrasında Acun Ilıcalı’nın bile şok olacağına dair yorumlar yapıldı! Survivor yarışmasından kazandığı parayla oyunculuk eğitimleri aldığı ortaya çıkan Nagihan Karadere’nin görselleri ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katıldığına çok pişman olduğunu dile getiren Nagihan Karadere, hayranlarının ağzını açık bırakmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına tepkide bulunan Nagihan Karadere, soluğu Arka Sokaklar dizisinin setinde buldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.