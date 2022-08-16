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16 Ağu 2022 - 19:56

Survivor Nagihan Karadere Arka Sokaklar Oyuncusu Oldu Çıktı! Basına Sızan Görseller Acun Ilıcalı’yı Bile Şok Etti! Survivor’dan Kazandığı Parayla…

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nagihan Karadere’nin Arka Sokaklar dizisinde yer alacağı gündeme bomba gibi düştü! Basına sızan görüntüler sonrasında Acun Ilıcalı’nın bile şok olacağına dair yorumlar yapıldı! Survivor yarışmasından kazandığı parayla oyunculuk eğitimleri aldığı ortaya çıkan Nagihan Karadere’nin görselleri ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…