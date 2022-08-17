- 17 Ağu 2022 - 09:26 G: 17 Ağu 2022 - 09:30

Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 17 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın elektrik dağıtımından sorumlu firmalarından olan Başkent EDAŞ, 17 Ağustos 2022 tarihli duyurusunu yayınlayarak, gün içerisinde bazı bölgelerde elektrik hizmeti sunulamayacağını bildirdi.

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17 Ağu 2022 - 09:26 - Yaşam

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