- 17 Ağu 2022 - 09:28 G: 17 Ağu 2022 - 09:39

Altın Aldı Başını Gidiyor! Yatırımcı Dizleri Dövmeye Başladı; Artık Altın Almak İsteyenin Geceleri Gözüne Uyku Girmiyor! Tam Tamına…

Altın fiyatları resmen aldı başını gidiyor! Yatırımcının dizlerini dövmeye başladığı, altın almak isteyenin ise artık geceleri gözüne uykunun girmediği ortaya çıktı! Tek bir gram altın fiyatının bile zirveye dokunduğu gözlerden kaçmazken; altın almak isteyenler resmen büyük bir kabus yaşadı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ve Ukrayna Savaşının başlamasıyla birlikte dalgalı bir grafik çizen altın, gündemi sallayıp geçmişti. Altını en çok etkileyen etmenlerden biri olan FED kararı, altını geçtiğimiz günlerde diplerden zirveye çıkarmıştı. 960 lira olan gram altın, FED faiz kararı sonrasında 1000 lirayı aşmıştı. Öyle ki, birçok bilirkişi bu saatten sonra altının 1000 liranın altına düşmesinin çok zor olduğunu bile açıklamıştı. Güncel altın fiyatları ise yatırımcı ve alıcı tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ağu 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Euro Mu Dolar Mı? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Mantıklı? En Çok Hangisi Kazandırıyor, Hangisi Kaybettiriyor? İşte Uzmanlardan Dolar ve Euro İle İlgili Yatırım Tavsiyeleri! mask
Euro Mu Dolar Mı? Hangisine Yatırım Yapmak Daha Mantıklı? En Çok Hangisi Kazandırıyor, Hangisi Kaybettiriyor? İşte Uzmanlardan Dolar ve Euro İle İlgili Yatırım Tavsiyeleri!
Altın Fiyatları 1600 TL Mİ Olacak? Kuyumcuya Giden Cüzdanına Baka Baka Geri Çıkıyor! Gram Altın 1000 Liranın Altına Düşecek Mi? mask
Altın Fiyatları 1600 TL Mİ Olacak? Kuyumcuya Giden Cüzdanına Baka Baka Geri Çıkıyor! Gram Altın 1000 Liranın Altına Düşecek Mi?
Altın Fiyatları Coştukça Coştu! Kuyumcular “Artık Yeter” Deyip; Saçını Başını Yoluyor! Parasına Para Katmak İsteyenler Dikkat! Tarih Verildi… mask
Altın Fiyatları Coştukça Coştu! Kuyumcular “Artık Yeter” Deyip; Saçını Başını Yoluyor! Parasına Para Katmak İsteyenler Dikkat! Tarih Verildi…
Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları 100 Yılda Yaşanacak Depremi Bugün Yaşadı! Balyoz Gibi İndi; El Kol Titremeye Başladı! 14 Ağustos Altın Fiyatları… “Yok Artık!”
Altın Fiyatları Öyle Bir Yükseldi Ki, Resmen El Yakıyor! Bundan Sonra Ne Gram Alınabilecek; Ne de Çeyrek… Milyonlar Çılgına Döndü, Dönecek! mask
Altın Fiyatları Öyle Bir Yükseldi Ki, Resmen El Yakıyor! Bundan Sonra Ne Gram Alınabilecek; Ne de Çeyrek… Milyonlar Çılgına Döndü, Dönecek!
Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi… mask
Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi…
Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!”
Altın Alacaklara ve Yatırımcısına Bomba Uyarı! Tarihler Verildi; Bu Saatten Sonra Alacak Olan Hiç Almasın… “Aman Dikkat Edin!” Denildi, Ortalık Yıkıldı! mask
Altın Alacaklara ve Yatırımcısına Bomba Uyarı! Tarihler Verildi; Bu Saatten Sonra Alacak Olan Hiç Almasın… “Aman Dikkat Edin!” Denildi, Ortalık Yıkıldı!
Altın Fiyatları Resmen Piyasayı Yerle Bir Etti! Haftanın 2. Günü Böyle Bir Fiyat Yok, "Millet Düğünde Nasıl Altın Takacak?" Soruları Soruluyor! 9 Ağustos Altın Fiyatları mask
Altın Fiyatları Resmen Piyasayı Yerle Bir Etti! Haftanın 2. Günü Böyle Bir Fiyat Yok, "Millet Düğünde Nasıl Altın Takacak?" Soruları Soruluyor! 9 Ağustos Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Aşk-ı Memnu Dizi Karakterlerinin Burçları Merak Uyandırdı! Behlül, Bihter ve Adnan Ziyagil Hangi Burç? İşte Aldatan, Aldatılan ve İhanet Eden O Burçlar… mask
Aşk-ı Memnu Dizi Karakterlerinin Burçları Merak Uyandırdı! Behlül, Bihter ve Adnan Ziyagil Hangi Burç? İşte Aldatan, Aldatılan ve İhanet Eden O Burçlar…
Ünlü Kahin Baba Vanga Kimdir Merak Uyandırdı! Baba Vanga Aslen Nerelidir? Baba Vanga Kaç Yaşında, Öldü Mü? İşte Baba Vanga’nın Kehanetleri… mask
Ünlü Kahin Baba Vanga Kimdir Merak Uyandırdı! Baba Vanga Aslen Nerelidir? Baba Vanga Kaç Yaşında, Öldü Mü? İşte Baba Vanga’nın Kehanetleri…
Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti! mask
Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti!
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi… mask
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL