Altın Aldı Başını Gidiyor! Yatırımcı Dizleri Dövmeye Başladı; Artık Altın Almak İsteyenin Geceleri Gözüne Uyku Girmiyor! Tam Tamına…
Altın fiyatları resmen aldı başını gidiyor! Yatırımcının dizlerini dövmeye başladığı, altın almak isteyenin ise artık geceleri gözüne uykunun girmediği ortaya çıktı! Tek bir gram altın fiyatının bile zirveye dokunduğu gözlerden kaçmazken; altın almak isteyenler resmen büyük bir kabus yaşadı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya ve Ukrayna Savaşının başlamasıyla birlikte dalgalı bir grafik çizen altın, gündemi sallayıp geçmişti. Altını en çok etkileyen etmenlerden biri olan FED kararı, altını geçtiğimiz günlerde diplerden zirveye çıkarmıştı. 960 lira olan gram altın, FED faiz kararı sonrasında 1000 lirayı aşmıştı. Öyle ki, birçok bilirkişi bu saatten sonra altının 1000 liranın altına düşmesinin çok zor olduğunu bile açıklamıştı. Güncel altın fiyatları ise yatırımcı ve alıcı tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.