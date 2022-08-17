Altın Aldı Başını Gidiyor! Yatırımcı Dizleri Dövmeye Başladı; Artık Altın Almak İsteyenin Geceleri Gözüne Uyku Girmiyor! Tam Tamına…

Rusya ve Ukrayna Savaşının başlamasıyla birlikte dalgalı bir grafik çizen altın, gündemi sallayıp geçmişti. Altını en çok etkileyen etmenlerden biri olan FED kararı, altını geçtiğimiz günlerde diplerden zirveye çıkarmıştı. 960 lira olan gram altın, FED faiz kararı sonrasında 1000 lirayı aşmıştı. Öyle ki, birçok bilirkişi bu saatten sonra altının 1000 liranın altına düşmesinin çok zor olduğunu bile açıklamıştı. Güncel altın fiyatları ise yatırımcı ve alıcı tarafından araştırılmaya başlandı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!