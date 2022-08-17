- 17 Ağu 2022 - 09:49 G: 17 Ağu 2022 - 10:03

Survivor Sude Burcu’ya 13 Yaş Büyük Aşkı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmeden Hemen Sil!” Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk dedikodularıyla ortalığı sallayan Sude Burcu’nun kendisinden 13 yaş büyük olan Mert Öcal’ın yaptığıyla herkesi şok içerisinde bıraktı! Hayranlarından uyarılar alan Sude Burcu’ya birçok kişi ise “Baban görmeden hemen sil” yorumları yapıldı! Instagram’ı ayağa kaldıran Sude Burcu, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde fırtına gibi esen Sude Burcu ve Mert Öcal ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal aynı anda hem en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla hem de Sude Burcu’yla aşk yaşıyordu. Bu durumda sosyal medyada çok konuşulmuştu. Mert Öcal ve Sude Burcu ise aşklarına ne olursa olsun kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı. Peki, Mert Öcal biricik aşkı Sude Burcu’ya ne yaptı?

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17 Ağu 2022 - 09:49 Ankara- Yaşam

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