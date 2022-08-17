Survivor Sude Burcu’ya 13 Yaş Büyük Aşkı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmeden Hemen Sil!” Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde fırtına gibi esen Sude Burcu ve Mert Öcal ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal aynı anda hem en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla hem de Sude Burcu’yla aşk yaşıyordu. Bu durumda sosyal medyada çok konuşulmuştu. Mert Öcal ve Sude Burcu ise aşklarına ne olursa olsun kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı. Peki, Mert Öcal biricik aşkı Sude Burcu’ya ne yaptı?

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