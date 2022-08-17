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17 Ağu 2022 - 10:11

Petek Dinçöz Evlenir Evlenmez Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yandı! “5 Ay Önce Boşanmıştın!” Gençlik Aşkına Karşı Koyamadı…

Dün akşam itibariyle iş insanı Nida Büyükbayraktar’la dünya evine giren Petek Dinçöz, evlenir evlenmez öyle bir şey yaptı ki, akıl beyin yandı! Sadece 5 ay önce Serkan Kodaloğlu’yla boşanan Petek Dinçöz’ün gençlik aşkına karşı koyamaması ise “5 ay önce boşanmıştın” yorumlarına neden oldu! Peki, Petek Dinçöz evlenir evlenmez bakın ne yaptı?