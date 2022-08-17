- 17 Ağu 2022 - 10:11 G: 17 Ağu 2022 - 10:21

Petek Dinçöz Evlenir Evlenmez Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yandı! “5 Ay Önce Boşanmıştın!” Gençlik Aşkına Karşı Koyamadı…

Dün akşam itibariyle iş insanı Nida Büyükbayraktar’la dünya evine giren Petek Dinçöz, evlenir evlenmez öyle bir şey yaptı ki, akıl beyin yandı! Sadece 5 ay önce Serkan Kodaloğlu’yla boşanan Petek Dinçöz’ün gençlik aşkına karşı koyamaması ise “5 ay önce boşanmıştın” yorumlarına neden oldu! Peki, Petek Dinçöz evlenir evlenmez bakın ne yaptı?

2014 yılında dünya evine girdiği Serkan Kodaloğlu’yla geçtiğimiz aylarda evliliğini noktalayan Petek Dinçöz, boşanma kararını anlaşmalı olarak aldıklarını açıklamıştı. Boşanma sonrasında apar topar Miami’ye taşınan Petek Dinçöz, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Boşanmanın ardından Petek Dinçöz, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılsa bile Dinçöz, aşk iddialarını yalanlamıştı. Dün itibariyle gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz’ün yapmış olduğu hamle herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Ağu 2022 - 10:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu’ya 13 Yaş Büyük Aşkı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmeden Hemen Sil!” Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude Burcu’ya 13 Yaş Büyük Aşkı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmeden Hemen Sil!” Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Alişan, Çocuklarını Paylaştı; Ortalık Karıştı! Buse Varol’un İçi Eridi, Bitti! Eliz’in O Duruşu Bile Gözyaşlarına Neden Oldu! mask
Alişan, Çocuklarını Paylaştı; Ortalık Karıştı! Buse Varol’un İçi Eridi, Bitti! Eliz’in O Duruşu Bile Gözyaşlarına Neden Oldu!
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi… mask
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi…
Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti! mask
Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti!
Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!” mask
Kısmetse Olur’un Fenomen Gelini Cansel Çördük Açıldı Saçıldı! Estetik Üzerine Estetik Olmuştu; Açıklaması Akılları Yerinden Etti! “Utanmadan Söylüyor!”
Burcu Özberk’in 0 Hata Fiziği Yine Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Zengin Olmak Böyle Bir Şey!” Teknenin İçinde Verdiği Pozlarla… mask
Burcu Özberk’in 0 Hata Fiziği Yine Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Zengin Olmak Böyle Bir Şey!” Teknenin İçinde Verdiği Pozlarla…
Yemekteyiz Sunucusu Zuhal Topal Yine Nefesleri Kesti! Hayranlarını Mest Eden İki Pozu Peş Peşe Paylaştı! Fizik, Boy, Ne Desen Var! mask
Yemekteyiz Sunucusu Zuhal Topal Yine Nefesleri Kesti! Hayranlarını Mest Eden İki Pozu Peş Peşe Paylaştı! Fizik, Boy, Ne Desen Var!
Petek Dinçöz’ün Kına Gecesi Basına Sızdı! 5 Ay İçinde Şak Diye Boşanıp; Şak Diye Evlenmişti! “Daha Biz Alışamadık Ayrılığına! Sen Nasıl Alıştın!”” mask
Petek Dinçöz’ün Kına Gecesi Basına Sızdı! 5 Ay İçinde Şak Diye Boşanıp; Şak Diye Evlenmişti! “Daha Biz Alışamadık Ayrılığına! Sen Nasıl Alıştın!””
Avrupa Yakası Dizisinin Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Son Hali Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Şaka Mı Yapıyorsun?” mask
Avrupa Yakası Dizisinin Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Son Hali Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Şaka Mı Yapıyorsun?”
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun’un Eşi Beatrica Lorena Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Cengiz Coşkun İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıllık Aşkıymış… mask
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun’un Eşi Beatrica Lorena Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Cengiz Coşkun İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer 8 Yıllık Aşkıymış…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un Eşi Pınar Erbaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Mehmet Akif Ersoy İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! mask
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un Eşi Pınar Erbaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Mehmet Akif Ersoy İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti!
TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? TOKİ Ankara Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor? İşte Başvuru Takvimi… mask
TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? TOKİ Ankara Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor? İşte Başvuru Takvimi…
Survivor Sude Burcu’ya 13 Yaş Büyük Aşkı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmeden Hemen Sil!” Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude Burcu’ya 13 Yaş Büyük Aşkı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmeden Hemen Sil!” Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Altın Aldı Başını Gidiyor! Yatırımcı Dizleri Dövmeye Başladı; Artık Altın Almak İsteyenin Geceleri Gözüne Uyku Girmiyor! Tam Tamına… mask
Altın Aldı Başını Gidiyor! Yatırımcı Dizleri Dövmeye Başladı; Artık Altın Almak İsteyenin Geceleri Gözüne Uyku Girmiyor! Tam Tamına…
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL