Petek Dinçöz Evlenir Evlenmez Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yandı! “5 Ay Önce Boşanmıştın!” Gençlik Aşkına Karşı Koyamadı…
Dün akşam itibariyle iş insanı Nida Büyükbayraktar’la dünya evine giren Petek Dinçöz, evlenir evlenmez öyle bir şey yaptı ki, akıl beyin yandı! Sadece 5 ay önce Serkan Kodaloğlu’yla boşanan Petek Dinçöz’ün gençlik aşkına karşı koyamaması ise “5 ay önce boşanmıştın” yorumlarına neden oldu! Peki, Petek Dinçöz evlenir evlenmez bakın ne yaptı?
2014 yılında dünya evine girdiği Serkan Kodaloğlu’yla geçtiğimiz aylarda evliliğini noktalayan Petek Dinçöz, boşanma kararını anlaşmalı olarak aldıklarını açıklamıştı. Boşanma sonrasında apar topar Miami’ye taşınan Petek Dinçöz, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Boşanmanın ardından Petek Dinçöz, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la anılsa bile Dinçöz, aşk iddialarını yalanlamıştı. Dün itibariyle gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz’ün yapmış olduğu hamle herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.