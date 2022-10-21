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21 Eki 2022 - 08:47

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Yaz sezonuna damgasını vuran diziler televizyon sektöründe rekabeti artırıyor. Özellikle son günlerde reyting sıralamalarında en üst seviyede yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi rakip tanımıyor. Dizinin Sadi karakterinin gerçek hayattaki eşi ise oldukça merak edildi. İşte Ebru Özkan Saban ile ilgili detaylar...