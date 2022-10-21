Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Yaz sezonuna damgasını vuran diziler televizyon sektöründe rekabeti artırıyor. Özellikle son günlerde reyting sıralamalarında en üst seviyede yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi rakip tanımıyor. Dizinin Sadi karakterinin gerçek hayattaki eşi ise oldukça merak edildi. İşte Ebru Özkan Saban ile ilgili detaylar...
Yaz sezonuna damgasını vuran diziler televizyon sektöründe rekabeti artırıyor. Özellikle son günlerde reyting sıralamalarında en üst seviyede yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi rakip tanımıyor. Dizi içerisindeki ikonik karakterler sevilerek takip ediliyor. Özellikle Sadi karakterinin partnerine karşı sunduğu içten oyunculuğu gerçek hayatta eşini de merak ettirdi.
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21 Eki 2022 - 08:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.