- 17 Ağu 2022 - 10:26 G: 17 Ağu 2022 - 10:32

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Hekimoğlu'nun Ünlü Oyuncusuymuş…

Yaz sezonuna damgasını vuran diziler televizyon sektöründe rekabeti artırıyor. Özellikle son günlerde reyting sıralamalarında en üst seviyede yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi rakip tanımıyor. Dizinin Sadi karakterinin gerçek hayattaki eşi ise oldukça merak edildi. İşte Ebru Özkan Saban ile ilgili detaylar...

Yaz sezonuna damgasını vuran diziler televizyon sektöründe rekabeti artırıyor. Özellikle son günlerde reyting sıralamalarında en üst seviyede yer alan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi rakip tanımıyor. Dizi içerisindeki ikonik karakterler sevilerek takip ediliyor. Özellikle Sadi karakterinin partnerine karşı sunduğu içten oyunculuğu gerçek hayatta eşini de merak ettirdi.

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17 Ağu 2022 - 10:26 - Magazin

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