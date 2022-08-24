Şeyma Subaşı Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Hamile Mi, Gizlice Evlendi Mi? Yorumlar Arka Arkaya…

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece son yılını evli geçirmişti. İkili evlendiği gibi boşanmış; bir daha da yan yana bile gelmemişlerdi. Acun Ilıcalı aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulurken; Şeyma Subaşı ise en sonunda Mısırlı iş insanı olan Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Bir ayrılıp bir barışan çiftin evlendiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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