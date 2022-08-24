Şeyma Subaşı Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Hamile Mi, Gizlice Evlendi Mi? Yorumlar Arka Arkaya…
Geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş insanı Meedo’yla barışan Şeyma Subaşı’nın sessiz sedasız evlenmeye karar verdiği ortaya çıkınca ağızlar resmen açık kaldı! Hamile olduğu konuşulan isim, asıl bombayı patlattı! Tekne tatilinin perde arkasından balayı detayı çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, 9 yıllık ilişkilerinin sadece son yılını evli geçirmişti. İkili evlendiği gibi boşanmış; bir daha da yan yana bile gelmemişlerdi. Acun Ilıcalı aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulurken; Şeyma Subaşı ise en sonunda Mısırlı iş insanı olan Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Bir ayrılıp bir barışan çiftin evlendiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.