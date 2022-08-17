- 17 Ağu 2022 - 22:43

Ünlü Kahin Baba Vanga Tüyleri Diken Diken Etti! Kehanetleri Arka Arkaya Sıraladı! 2023’te Kıyamet Resmen Kopacak! Baba Vanga kimdir?

Dünya basınında geleceğe yönelik kehanetleri ile geniş yer bulan Baba Vanga 2023 tahminlerini açıkladı. 2023 yılı için ortaya attığı kehanetler duyanları şaşkına çeviriyor. Sizde Baba Vanga'nın kehanetlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

2020 yılında hayatımıza dahil olan koronavirüs salgınını yıllar öncesinden bilen ve böyle bir salgın yaşanacağını ifade eden Baba Vanga 2023 yılı kehanetlerini de bir bir sıraladı. Baba Vanga 12 yaşında görme yetisini kaybetmiştir. Küçüklüğünden beri "Kör Kahin" olarak anılmaktadır.

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17 Ağu 2022 - 22:43 - Magazin

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