Ünlü Kahin Baba Vanga Tüyleri Diken Diken Etti! Kehanetleri Arka Arkaya Sıraladı! 2023’te Kıyamet Resmen Kopacak! Baba Vanga kimdir?
Dünya basınında geleceğe yönelik kehanetleri ile geniş yer bulan Baba Vanga 2023 tahminlerini açıkladı. 2023 yılı için ortaya attığı kehanetler duyanları şaşkına çeviriyor. Sizde Baba Vanga'nın kehanetlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
2020 yılında hayatımıza dahil olan koronavirüs salgınını yıllar öncesinden bilen ve böyle bir salgın yaşanacağını ifade eden Baba Vanga 2023 yılı kehanetlerini de bir bir sıraladı. Baba Vanga 12 yaşında görme yetisini kaybetmiştir. Küçüklüğünden beri "Kör Kahin" olarak anılmaktadır.
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17 Ağu 2022 - 22:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.