Ünlü Kahin Baba Vanga Tüyleri Diken Diken Etti! Kehanetleri Arka Arkaya Sıraladı! 2023’te Kıyamet Resmen Kopacak! Baba Vanga kimdir?

2020 yılında hayatımıza dahil olan koronavirüs salgınını yıllar öncesinden bilen ve böyle bir salgın yaşanacağını ifade eden Baba Vanga 2023 yılı kehanetlerini de bir bir sıraladı. Baba Vanga 12 yaşında görme yetisini kaybetmiştir. Küçüklüğünden beri "Kör Kahin" olarak anılmaktadır.

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