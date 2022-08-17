17 Ağu 2022 - 22:44
Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı 2022? Okullar Ne Zaman Açılacak? Tatil Ne Zaman Bitiyor?
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaklaştıkça okulların ne zaman açılacağı da büyük bir merak konusu oldu. Sizde yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının açılmasına sayılı günler kaldı. Ağustos ayının bitişi yaklaşırken okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılmaya başlandı.
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17 Ağu 2022 - 22:44 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.