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17 Ağu 2022 - 22:44

Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı 2022? Okullar Ne Zaman Açılacak? Tatil Ne Zaman Bitiyor?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaklaştıkça okulların ne zaman açılacağı da büyük bir merak konusu oldu. Sizde yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin detayları merak ediyorsanız işte detaylar...