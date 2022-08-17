Survivor Nisa ve Ogeday’dan Yürekleri Hoplatacak Paylaşım! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Evlenecekleri Konuşuluyordu…
TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından Survivor, eski ve yeni yarışmacıları ile çok sık gündeme geliyor. Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile bir süredir aşk yaşıyordu. İşte ikili arasında merak edilen son gelişmeler...
TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından Survivor, eski ve yeni yarışmacıları ile çok sık gündeme geliyor. Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile bir süredir aşk yaşıyordu. Çiftin son paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı. Evlenecekleri iddiaları bir süredir gündemden düşmeyen ikilinin samimi paylaşımları ise dikkat çekiyor.
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17 Ağu 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.