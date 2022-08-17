Survivor Nisa ve Ogeday’dan Yürekleri Hoplatacak Paylaşım! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Evlenecekleri Konuşuluyordu…

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından Survivor, eski ve yeni yarışmacıları ile çok sık gündeme geliyor. Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile bir süredir aşk yaşıyordu. Çiftin son paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı. Evlenecekleri iddiaları bir süredir gündemden düşmeyen ikilinin samimi paylaşımları ise dikkat çekiyor.

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