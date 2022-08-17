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17 Ağu 2022 - 16:06

Petek Dinçöz’ün Göğüs Dekolteli Gelinliği Olay Yarattı! 5 Ay İçerisinde Evlenip Boşanmıştı; Düğün Günü Asıl Şoku Yaşattı! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce 8 yıllık ilişkisini sonlandıran ve yeni bir aşka yelken açan Petek Dinçöz dün işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Sevenlerinin oldukça ilgisini çeken kına ve nikah merasimi ile ilgili son detaylar haberimizde....