17 Ağu 2022 - 16:06
Petek Dinçöz’ün Göğüs Dekolteli Gelinliği Olay Yarattı! 5 Ay İçerisinde Evlenip Boşanmıştı; Düğün Günü Asıl Şoku Yaşattı! Neler Oluyor?
Kısa bir süre önce 8 yıllık ilişkisini sonlandıran ve yeni bir aşka yelken açan Petek Dinçöz dün işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Sevenlerinin oldukça ilgisini çeken kına ve nikah merasimi ile ilgili son detaylar haberimizde....
Kısa bir süre önce 8 yıllık ilişkisini sonlandıran ve yeni bir aşka yelken açan Petek Dinçöz dün işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Düğünde tercih ettiği dekolteli gelinlik büyük beğeni topladı.
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17 Ağu 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.