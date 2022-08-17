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17 Ağu 2022 - 16:07

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Bembeyaz Kıyafetiyle Taner’i Çatlattı! Minisini Bacaklarından Yukarıya Çekip… “Taner Bu Halde Görse Seni Anında Boşar!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın beyazlar içerisindeki paylaşımı nefeslerin kesilmesine neden oldu! Mini bir elbise giyen Gülsim Ali İlhan, minisini bacaklarından yukarı kaldırınca hayranları ise “Taner seni bu halde görse kesin boşar” yorumlarında bulundular! İşte Gülsim Ali İlhan’ın nefes kesen o paylaşımı…