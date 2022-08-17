Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Bembeyaz Kıyafetiyle Taner’i Çatlattı! Minisini Bacaklarından Yukarıya Çekip… “Taner Bu Halde Görse Seni Anında Boşar!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın beyazlar içerisindeki paylaşımı nefeslerin kesilmesine neden oldu! Mini bir elbise giyen Gülsim Ali İlhan, minisini bacaklarından yukarı kaldırınca hayranları ise “Taner seni bu halde görse kesin boşar” yorumlarında bulundular! İşte Gülsim Ali İlhan’ın nefes kesen o paylaşımı…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde diziden ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini derinden üzmüştü. Dilek karakterinin ölümünü kaldıramayan seyirciler tepkide bulunarak yeniden geri dönmesini talep etmişti. Gülsim Ali İlhan ise bir daha dizide bulunmayacağını duyurmuştu. Peki, Gülsim Ali İlhan nasıl bir paylaşıma bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.