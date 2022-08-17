Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un “Boşanma Tarihi” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor?
Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma tarihi ortaya çıktı! Her şeyin bir yalan olduğunu düşünenler ise o ismin açıklamalarıyla resmen şoku yaşadı! Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç haberi, sevenlerinin neye uğradığını şaşırttı! Peki, neler oluyor?
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Sarıyer’de lüks bir otelde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. 60 bin dolar değerinde bir yüzükle evlenme teklifi alan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise nişan ve isteme töreni yaparak hayranlarını havalara uçurmuştu. Bir hafta sonra dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanacağı yönünde çıkan iddialar ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.