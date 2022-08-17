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17 Ağu 2022 - 16:07

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un “Boşanma Tarihi” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor?

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma tarihi ortaya çıktı! Her şeyin bir yalan olduğunu düşünenler ise o ismin açıklamalarıyla resmen şoku yaşadı! Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç haberi, sevenlerinin neye uğradığını şaşırttı! Peki, neler oluyor?