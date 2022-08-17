Defacto’dan Müjde! Dev Okul Öncesi Kampanya Başladı! Tişörtler, Pantolonlar, Gömlekler ve Ceketler 49,99 TL, 59,99 TL, 79,99 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte Defacto’daki İnanılmaz Fiyatlar!

Ülkemizde 2022/23 yılı eğitim öğretim sezonunun başlamasına az bir zaman kalırken, hem öğrenciler hem de veliler tarafından okul için gerekli olacak araç gereç, aksesuar ve kıyafetler araştırma konusu oldu. Vatandaşların ise araştırmalarında karşısına çıkan markalardan biri de Defacto. Bayramlar, okul başlangıcı gibi birçok özel günde ilgili ürünlerde indirimli kampanyalar yayınlayan Defacto yine hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam ediyor. Yüzlerce ürünü okul öncesi kampanyasına ilave eden Defacto’daki indirimli ürünler ve fiyatları ise şu şekilde.

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