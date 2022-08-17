Defacto’dan Müjde! Dev Okul Öncesi Kampanya Başladı! Tişörtler, Pantolonlar, Gömlekler ve Ceketler 49,99 TL, 59,99 TL, 79,99 TL’den Satışa Sunuluyor! İşte Defacto’daki İnanılmaz Fiyatlar!
Kıyafet alışverişinin önde gelen markalarından biri olan Defacto, yüzlerce mağazası ve binlerce çeşit ürünü ile zirveye oynamaya devam ediyor. Birçok önemli gün için çeşitli kampanyalar düzenleyen Defacto, okulların açılmasına az bir zaman kala okula gidecek öğrenciler için Tişörtler, Pantolonlar, Gömlekler ve Ceketlerde indirime gitti. İşte Defacto’daki indirimli ürünler.
Ülkemizde 2022/23 yılı eğitim öğretim sezonunun başlamasına az bir zaman kalırken, hem öğrenciler hem de veliler tarafından okul için gerekli olacak araç gereç, aksesuar ve kıyafetler araştırma konusu oldu. Vatandaşların ise araştırmalarında karşısına çıkan markalardan biri de Defacto. Bayramlar, okul başlangıcı gibi birçok özel günde ilgili ürünlerde indirimli kampanyalar yayınlayan Defacto yine hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam ediyor. Yüzlerce ürünü okul öncesi kampanyasına ilave eden Defacto’daki indirimli ürünler ve fiyatları ise şu şekilde.
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17 Ağu 2022 - 16:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.